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普亭親信訪中 致力於加深俄中「戰略伙伴關係」

德國之聲／ 德國之聲

自發動入侵烏克蘭戰爭以來，因受西方嚴厲制裁，俄羅斯與美、歐關係破裂，普亭越發向中國傾斜。

就在入侵烏克蘭前不久，普亭和習近平宣布建立沒有合作「禁區」的伙伴關係。不過，上周在烏茲別克斯坦的上合組織會議上，普亭表示，能理解中方對烏克蘭衝突的關切和疑慮。

普亭盟友出席

本周一（9月19日），中俄在福建省南平市舉行第十七輪戰略安全磋商會議。普亭親密盟友之一的俄羅斯國家安全會議秘書帕特魯舍夫出席會議，與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪討論了普習會晤時達成協議的執行情況。

俄羅斯國家安全會議在一份聲明中稱：「與中國發展戰略伙伴關係是俄羅斯外交政策的一個無條件優先事項」。 聲明透露，帕特魯舍夫和楊潔篪還討論了朝鮮半島、台灣和烏克蘭問題。聲明說，雙方同意進一步開展軍事合作，重點是聯合演習和巡邏，並加強總參謀部之間的溝通。

帕特魯舍夫曾是前蘇聯間諜，1970年代起就結識普亭，現為其堅定的盟友，被認為是能影響普亭的少數人之一。

中俄聯手抗擊西方？

中國這一正崛起的超級大國同自然資源大國之間俄羅斯之間不斷加深伙伴關係，引起一些西方國家不安。

近年來，中國參加過一系列俄羅斯主持的軍事演習，其中包括模擬如何聯防進攻。莫斯科則一再在台灣問題上支持北京，抨擊它所說來自美國方面的「挑釁」。

中國未譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，也不稱其為「入侵」。

（路透社）

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