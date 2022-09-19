南瑪都帶來400毫米線性雨帶 四國島「驚人浪高」畫面曝

今年第14號颱風「南瑪都」已在日本九州鹿耳島市登陸，雖然目前已減弱為中度颱風，但氣象廳仍警告其威力恐怕會出現「前所未有的風浪」，並呼籲民眾保持最高級別的警戒。

日經報導，日本氣象廳表示南瑪都從鹿兒島市登陸後持續緩慢向北移動，未來幾天的許多火車和航班已被取消。氣象廳也表示鄰近宮崎縣的部分地區在截至18日下午的24小時內出現超過400毫米的線性雨帶，並警告說「日本西部的四國、中國地方和近畿地區可能會在19日上午遭遇線性雨帶」。

這同時也是氣象廳首次對沖繩縣以外的地區發布颱風特別警報。

雖然南瑪都在18日凌晨3點時略有減弱，但仍可能達到每小時250公里左右的最大陣風，鹿兒島市屋久島18日上午記錄到的最高風速達每小時183.24公里。氣象廳預計颱風將於20日前向東轉向，後續將影響日本本島的西部與北部地區。

此外，推特上也出現日本網友分享的「驚人浪高」，只見影片中的地點是四國的高知縣，該地一處港口被颱風帶來的大浪撞擊防波堤後掀起「極高且極大片的水花」，畫面曝光後也讓人感受到南瑪都的威力。

日本首相岸田文雄在出席負責應對危險颱風的高級官員會議時更呼籲日本民眾「即使感到一絲危險也要立即撤離」，並命令官員們「採取一切可能的措施來確保人民的安全和保障」。