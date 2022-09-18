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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

美國：莫斯科巨資賄賂他國政黨 欲影響世界政治

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美國國務院在這份新近情報評估報告中說，2014年以來，俄羅斯暗中向外國政黨和候選人輸送賄金至少3億美元，以圖影響世界政治。

美國國務院稱俄試圖借此對二十多個國家施加影響，但未提供具體細節。

一位熟悉調查結果的政府人士指出，例如，2017年，莫斯科為阿爾巴尼亞的中右翼民主黨提供了50萬美元，並還為波斯尼亞和黑塞哥維那、黑山和馬達加斯加的政黨或候選人提供資金。 一位不願透露姓名的官員對記者說，"我們認為這只是冰山一角"。

對外干預將增加

這份被標記為敏感但非機密的情報評估傳發給了美國使團，並附有外交官談話要點。

自今年2月烏克蘭遭受入侵以來，拜登政府推動分享有關俄羅斯情報， 發布相關報告為其中一步。

評估報告稱，俄羅斯采用雙管齊下戰略，即既向意中候選人提供資助，又能獲得在相關政黨內部的影響力。

根據該報告，某些資金經由設址比利時的組織、俄駐厄瓜多爾大使館轉交，或以加密貨幣方式提供。

新聞發布會上，美國國務院官員未詳細說明是如何計算出3億美元這一數字的。不過，該報告確信，莫斯科繼續計劃向"友好"政黨提供 "至少數億美元"，以應對所受到的國際制裁。

反駁莫斯科

長期以來，俄政府官員一直指控美國對外干涉，尤稱中央情報局情局在支持伊朗和智利等國的政變方面有悠久歷史。

拜登政府反對將俄對外國政黨的所謂資助同美國資助選舉監督員和非政府民主團體等做法相提並論。

據法新社報道，美政府一未透露姓名的官員強調，美方的資助完全透明，而且"我們不支持某個特定的政黨或特定的候選人"。

（美聯社，路透社）

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