上合組織並不團結？中俄試圖拉攏鄰國 欲改寫國際規則

俄烏戰爭爆發以來，同為上合組織成員國的中國、印度始終拒絕加入西方制裁俄羅斯的行列，並且增加了俄羅斯石油及天然氣的購買量，幫助莫斯科緩解西方制裁的影響。就在峰會期間，普亭還透露，他和習近平「討論了在當前條件下我們應該做什麼，以有效地反擊西方施加的非法限制」。

不過，中印兩國對俄羅斯的支持並非無條件的。印度總理莫迪在峰會期間與俄羅斯總統普亭進行雙邊會晤時表示：「閣下，我所知道的是：當今的時代不是戰爭的時代。」普亭則回答說，他知曉印度對俄烏衝突的一再擔憂，俄方「將盡最大努力盡快結束這一局面」。他還指責堅持要求俄軍撤離佔領區的烏克蘭方面「拒絕談判」。

而在9月15日，普亭在與中國國家主席習近平會晤時也有類似的表態。他對中方的「平衡立場」表示「讚賞」，也對中方擔憂烏克蘭局勢表示「理解」，強調俄方準備討論中國對烏克蘭問題的「關切」。

就中國、印度領導人對俄烏衝突的這些表態，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在華盛頓對媒體表示：「從中國以及印度聽到的聲音，反應了全世界對俄羅斯侵略烏克蘭之後果的擔憂。我認為這增加了要求俄方結束侵略的壓力。」

上合組織並不團結

不過，普亭在9月16日峰會結束後的新聞發布會上表示，「解放」烏克蘭整個東部的頓巴斯地區仍然是俄羅斯的主要軍事目標，他認為沒有必要對其進行修改。「我們並不著急。我們在頓巴斯的進攻行動本身並沒有停止。它們正在以緩慢的速度進行......俄羅斯軍隊正在佔領越來越多的新領土。」

對於普亭而言，此次在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會，是向全球發出「俄羅斯並未被孤立」之訊號的契機；正謀求在10月中共黨代會上獲得連任的習近平，則試圖證明自己是一個活躍在國際舞台上的政治家。峰會上，俄方重點強調要打造「替代以西方為中心的組織」，而惱怒於美國不斷提升支持台灣力度的北京，則呼籲「重塑國際政治體系」，「放棄零和博弈與集團政治」。

習近平還在演講中表示，中亞各國不應讓外來者破壞他們的穩定，「我們應該防止外部力量煽動顏色革命」。美聯社在報道中指出，習近平的這一警告反映了北京的焦慮，即西方對民主和人權人士的支持是顛覆中共以及其他威權政府的陰謀。

對於中國而言，中亞地區的鄰國有著很高的地緣戰略價值。他們是中國「一帶一路」倡議的關鍵國家，其政權穩定與否對中國的外交戰略乃至新疆境內的治安形勢都有著重大影響。

不過，習近平以及普亭拉攏中亞鄰國共同改寫國際規則的努力是否能夠奏效，還是一個未知數。囊括了中國、俄羅斯、中亞四國、印度、巴基斯坦的上合組織，也並非是團結一致的對抗西方聯盟：中國、巴基斯坦與印度都存在著不小的邊境摩擦；而吉爾吉斯和塔吉克近期剛剛發生了流血邊境衝突，造成了人員傷亡，兩國領導人可以說是被「強迫」參加峰會並下令軍隊撤離。

（美聯社、法新社）

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