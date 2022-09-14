中國經濟難自保 與俄關係如走鋼索

俄羅斯因為俄烏戰爭而受到西方制裁，導致在經濟上相當仰賴中國的支援，頻頻向中國獻媚。但中國若持續援助俄羅斯，恐被西方指責為戰爭的幫兇，並將制裁轉移到中國上。

專家預測，中國會以迴避直接提供軍事援助，但經濟上支持俄羅斯，如中國高官栗戰書會見普亭時，中國官方就只是讚譽兩國的經貿合作，但對烏克蘭現況卻隻字不提。

用天然氣討好中國

《紐約時報》分析報導，中國領導人習近平與俄羅斯總統普亭將於本週會面，聯合抗戰他們所謂的「美國霸權」，向來把彼此視為盟友。尤其在俄烏戰爭後，莫斯科當局面臨西方國家的大動作制裁，中國已成為俄羅斯的最大買家。

俄羅斯也持續向中國獻媚，如上個月美國眾議院議長裴洛西無視中國警告，來訪台灣。克里姆林宮也迅速發表聲明支持中國的立場，並稱此次訪問「具有挑釁的意味」，並承諾「絕對站在中國這邊」。

俄羅斯自今年中以來，就持續用極低的價格出口石油、天然氣與煤炭等化石燃料到中國，以討好該國。普亭日前更表示，俄羅斯正在佈建新的天然氣管道，並意有所指的說，「新管道落成後，運送天然氣到中國會更方便」。

中國經濟驚爆危機

然而，中國對俄羅斯的討好卻有些抗拒。據《紐時》分析，中國要是持續提供給俄羅斯幫助，恐被西方指責為戰爭的幫兇，並將制裁轉移到中國上，使得中國危如疊卵的經濟狀況再度惡化。

中國目前因為清零政策，自8月底以來，至少有74座城市進入封鎖，影響超過3.13億人口；中國青年人口的失業率更連月創下歷史新高；近年遏制炒房的政策，使得房地產價格與銷售一路走下坡，更引發爛尾樓風暴。最近的數據顯示，中國第二季GDP僅年增0.4%，較第一季的4.8%大幅放緩。

牛津大學歷史與政治教授米特分析，「習近平與俄羅斯的關係，宛如是一場精美的走鋼索表演」，中國雖然想持續支持俄羅斯，但卻又不能演變為對戰爭的讚譽，盼莫斯科當局能找到戰爭以外的方式，來解決俄烏之間的問題。

是自保或救人？

一直以來，中國避免將俄羅斯入侵烏克蘭描述為「一場戰爭」，試圖緩和上述的尷尬狀況，如當習近平的重要副手栗戰書日前會見普亭時，中國官方媒體就強調，「中俄全面戰略協作伙伴關係，始終保持強勁發展」，但沒有提到烏克蘭的現況。

中國面臨的問題是，是先自保渡過國內的經濟危機，還是傾力協助俄羅斯渡過難關？大多數專家預測中國會選擇折衷的方式，在不提供直接軍事支援的狀況下，但持續在經濟上支持俄羅斯。

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