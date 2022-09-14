快訊

王室再掀波瀾？澳洲男自稱是查理三世私生子 願驗DNA證明

5好友自駕遊藤枝樂園...休旅車意外墜谷 釀1死1重傷悲劇

極高溫惹禍 資料中心紛傳停擺

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
推特曾倚靠其他州的資料中心，才避免服務停擺。(Photo by hank Mitchell on Flickr used under Creative Commons license)
推特曾倚靠其他州的資料中心，才避免服務停擺。(Photo by hank Mitchell on Flickr used under Creative Commons license)

加州用電吃緊，推特資料中心傳停擺。推特高層日前在內部信件中表示，該公司位於加州的資料中心停電，導致部分用戶無法使用。無獨有偶，今年7月，Google位於英國的資料中心也因為高溫，導致機器運作停擺，用戶幾乎全天無法使用網路服務。

高溫導致用電吃緊

據《獨立報》報導，由於資料中心內包含電腦、伺服器與儲存系統，控制溫度極為重要，大型科技公司也都規劃備援計畫以防資料中心無法運作。不過，日前推特工程部副總嘉莉·費爾南德斯在內部信件中指出，「如果我們讓剩下的資料中心也失守，可能將無法服務全部推特用戶的流量。」

據《洛杉磯時報》報導，日前沙加緬度溫度來到攝氏45度，中午過後更來到46度。為了提供用戶服務，包括推特、Google或Meta等科技公司都需要依賴資料中心，但資料中心會需要大量電力並產生大量熱能，且需要冷卻系統以便保持機器運作。

科技業者首當其衝

如今隨著氣候變遷讓地球升溫，推特的停電事件也凸顯了極端天氣對於每天倚賴網路系統的數十億人來說相當重要。稍早推特發言人表示，用戶使用該公司服務並未出現問題，但拒絕回答傳出停電的消息。

今年7月英國出現破紀錄高溫熱浪，也讓位於倫敦的Google雲端資料中心及甲骨文雲端系統停擺，造成客戶幾乎一整天都無法存取線上服務。

據《Techiexpert》報導，Google在7月表示，當時由於英國高溫破紀錄，負責倫敦雲端地區的資料中心同時受到多個、備援冷卻系統故障影響，高溫40度的熱浪導致機器停電，不只Google、甲骨文等大型企業受害，還包括倫敦的蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金會。

為了解決線上基礎建設帶來熱的問題，美國業者已將其資料中心搬往氣候較涼的國家，例如Google就在芬蘭興建了資料中心。

【更多精采內容，詳見

高溫 停電

延伸閱讀

Google、Meta涉違法搜集個資 南韓重罰24億

推特資安爭議 美參議員認受俄國施壓

推特股東批准馬斯克440億收購案 市場解讀「交易近了」

「推特有中國特工」吹哨者國會作證：安全疑慮比所知嚴重

相關新聞

極高溫惹禍 資料中心紛傳停擺

加州用電吃緊，推特資料中心傳停擺。推特高層日前在內部信件中表示，該公司位於加州的資料中心停電，導致部分用戶無法使用。無獨有偶，今年7月，Google位於英國的資料中心也因為高溫，導致機器運作停擺...

面對日本首相「短命」魔咒 岸田文雄能撐多久？

日本人動不動就換首相，主打穩健牌的現任首相岸田文雄現在身處險境，因為他的支持率快速下滑。根據日本新聞網周日公布的民調，48.3%不支持岸田內閣，比支持的人還略多一些，這是他上台以來的最糟狀況。

普習會前俄軍潰敗 「友好沒有止境」的盟友見面一次比一次尷尬？

中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭預定15日在烏茲別克的「上海合作組織」年度峰會上會面，但原本設想的中俄聯合對抗美國霸權的一盤好棋，被俄軍在烏克蘭的潰敗打亂，中方原本看好俄國在遭到歐美制裁後仍屹立不搖，決定與俄走得更近，這可以從中國全國人大常委會委員長栗戰書日前訪俄時大讚俄國未被制裁擊倒看出端倪，但現在俄烏戰局逆轉，習近平去支持一個可能淪為戰敗國領導人的風險太大，因此，紐約時報形容這次普習會，習近平有如走鋼索。

歐盟堅持一中又要深化對台關係 難取得平衡

就在外傳歐盟情報高層秘訪台灣行程疑因中國介入而取消時，歐盟最高外交官波瑞爾13日正巧在歐洲議會大會報告對台關係，相較去年...

涉行賄東奧組委會前理事 日本KADOKAWA會長遭逮

日本東京奧運暨帕運組織委員會前理事高橋治之，遭檢方以收賄罪嫌逮捕。今天案情有新進展，東奧及帕運贊助商KADOKAWA（角...

納卡衝突再起 分析：俄烏戰爭讓亞塞拜然肆無忌憚

外高加索夙敵亞美尼亞、亞塞拜然的重要區域調停人俄羅斯正因烏克蘭戰爭而自顧不暇。分析指出，這可能讓2020年在戰爭中勝出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。