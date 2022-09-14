極高溫惹禍 資料中心紛傳停擺

加州用電吃緊，推特資料中心傳停擺。推特高層日前在內部信件中表示，該公司位於加州的資料中心停電，導致部分用戶無法使用。無獨有偶，今年7月，Google位於英國的資料中心也因為高溫，導致機器運作停擺，用戶幾乎全天無法使用網路服務。

高溫導致用電吃緊

據《獨立報》報導，由於資料中心內包含電腦、伺服器與儲存系統，控制溫度極為重要，大型科技公司也都規劃備援計畫以防資料中心無法運作。不過，日前推特工程部副總嘉莉·費爾南德斯在內部信件中指出，「如果我們讓剩下的資料中心也失守，可能將無法服務全部推特用戶的流量。」

據《洛杉磯時報》報導，日前沙加緬度溫度來到攝氏45度，中午過後更來到46度。為了提供用戶服務，包括推特、Google或Meta等科技公司都需要依賴資料中心，但資料中心會需要大量電力並產生大量熱能，且需要冷卻系統以便保持機器運作。

科技業者首當其衝

如今隨著氣候變遷讓地球升溫，推特的停電事件也凸顯了極端天氣對於每天倚賴網路系統的數十億人來說相當重要。稍早推特發言人表示，用戶使用該公司服務並未出現問題，但拒絕回答傳出停電的消息。

今年7月英國出現破紀錄高溫熱浪，也讓位於倫敦的Google雲端資料中心及甲骨文雲端系統停擺，造成客戶幾乎一整天都無法存取線上服務。

據《Techiexpert》報導，Google在7月表示，當時由於英國高溫破紀錄，負責倫敦雲端地區的資料中心同時受到多個、備援冷卻系統故障影響，高溫40度的熱浪導致機器停電，不只Google、甲骨文等大型企業受害，還包括倫敦的蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金會。

為了解決線上基礎建設帶來熱的問題，美國業者已將其資料中心搬往氣候較涼的國家，例如Google就在芬蘭興建了資料中心。

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