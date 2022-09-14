歐盟法院維持Google反壟斷判決 罰款減至4.12億歐元
歐盟普通法院14日維持歐盟執委會對Google母公司Alphabet的反托辣斯裁決，但將罰款從43.4億歐元減至41.25億歐元（4.12億美元）。
歐盟執委會於2015年指控Google違反反托辣斯法，隨後於2018年對此開罰43.4億歐元天價罰單，為Google歷來的最大筆罰款。歐盟執委會表示，約80％的歐洲人使用了安卓系統，Google透過智慧手機市場及其應用商店Play，綁定Chrome等瀏覽器及搜尋應用程式（App），以不公平優勢妨礙競爭。
歐盟普通法院表示：「這很大程度上證實了歐盟委員會的判決，即Google非法限制安卓行動裝置製造商及行動網路營運商，以鞏固搜引擎市場的主導地位。」
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