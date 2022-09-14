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再生能源可省12兆美元！綠色經濟正當紅

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
隨著科技進步，太陽能和風能的成本迅速下降，學者紛紛提倡使用再生能源，綠色經濟前景看好。（Photo from 維基百科）
隨著科技進步，太陽能和風能的成本迅速下降，學者紛紛提倡使用再生能源，綠色經濟前景看好。（Photo from 維基百科）

推動綠能轉型，可省下高達「12兆」美元！牛津大學的一項研究指出，當各國將化石燃料轉成再生能源，全世界可因此省下多達 12 兆美元，並邁向高價值的綠色經濟，創造「高利潤，低污染」的雙贏局面。隨著科技進步，太陽能和風能的成本迅速下降，學者紛紛提倡使用再生能源，綠色經濟前景看好。

推動綠源省更多

根據《BBC》發表於國際著名科學期刊《焦耳》的一項牛津大學《研究》指出，在能源價格飆漲之際，再生能源成本下降，綠色能源轉型不僅能幫助全世界省下高達「12 兆」美元，還能創造高價值的綠色經濟。

「發展愈快，省得愈多。」該研究的作者史密斯企業與環境學院的魯珀特•韋博士提倡全球綠色能源轉型，他表示，持續提升綠色能源的技術與發展規模，將可降低產業的生產成本。

破除悲觀迷思

該報告表示，誤以為綠能轉型成本昂貴，是相當悲觀的概念。早在 2019 年，現任英國財政大臣菲利普•哈蒙德就曾寫信給首相表示，英國到 2050 年實現溫室氣體淨零排放的成本，將超過1萬億英鎊。然而，該報告認為，菲利普高估了再生能源的成本，悲觀的想法也阻礙企業投資綠色經濟。

根據《BBC》該研究對綠色經濟抱持著相當樂觀的想法，認為成本低廉的風能和太陽能可大幅降低發電成本，但天氣變化的不可控性，也可能導致再生能源量下降。因此，如何完善地儲存能源仍是個問題。

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