睽違5年首次出訪 埃及爭取卡達投資

中東國家紛紛與卡達改善關係！埃及總統塞西13日飛到卡達首都杜哈展開訪問，這是他5年來首次出訪卡達。卡達過去因與伊朗牽扯，2017年遭到波灣國家斷交，但近年來因經濟等因素，各國逐漸恢復與卡達的交流。埃及則因俄烏戰爭導致國內糧食短缺，經濟不見起色，因此需要卡達的投資振興經濟。

爭取投資克服危機

根據《半島電視台》報導，埃及總統塞西在卡達進行2天的訪問，卡達埃米爾（國家元首）哈邁德更是親自到機場迎接塞西的到來。這是埃及睽違5年以來首次訪問卡達，2017年由於沙烏地、阿聯與巴林懷疑卡達支持恐怖主義，因此對卡達進行外交抵制，埃及當時也加入行列。

但隨著卡達2021年簽署與4國正常化關係的宣言，波灣國家與卡達的外交關係也逐漸改善，高層官員也開始啟動互訪。埃及雖然是產油國，但俄烏戰爭導致該國糧食短缺（多從烏克蘭進口），也面臨通膨的困境，因此希望透過爭取投資挽救低迷的經濟。

卡達目前已確定要對埃及投資50億美元，並與美國石油公司艾克森美孚聯手買斷埃及在地中海40%的探油權。

合作加溫雙獲益

目前埃及也有高達35萬人在卡達工作，因此卡達是埃及重要的外匯收入來源。兩國自2021年以來逐漸恢復互派大使進駐，卡達埃米爾在今年6月甚至率先訪問埃及，提供埃及（當時缺乏外匯）現金流、能源與農業方面的合作方案，兩國甚至在8月協助巴勒斯坦與以色列調停衝突，並簽署停火協議。

《中東時報》提到，近來以巴再爆衝突，以色列政府就曾希望埃及與卡達施壓巴勒斯坦政府，在未來的猶太假期（包括贖罪日、住棚節）等不要輕舉妄動，但巴勒斯坦反批以色列的侵占才是加劇以巴衝突的罪魁禍首。

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