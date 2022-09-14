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路透：蕭美琴在雙橡園會晤數十名外國議員 推動制裁大陸

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
駐美代表蕭美琴。 報系資料照片
駐美代表蕭美琴。 報系資料照片

路透獨家報導，我國駐美代表蕭美琴周二（13日）招待數十名外國議員，這些議員支持針對中國大陸積極打壓台灣而對大陸實施制裁，在北京的軍事壓力下展示對台北的支持。

報導說，來自歐洲、亞洲和非洲的約60名議員出席了這次活動。聚會地點選在華盛頓雙橡園，事先沒有宣布。由於俄羅斯入侵烏克蘭，外界日益擔心北京當局可能試圖武力犯台，這次會議是台北努力說服其他民主國家反中的又一舉措。

這些在本周群聚華盛頓的議員，主要是對中國大陸政策跨國議會聯盟（IPAC）的成員。根據路透看到的一份草案，該團體預料將簽署一份承諾書，推動各自政府對於中國大陸針對台灣所採取的「軍事或其他脅迫性」行動做出更大的威懾。

草案內容顯示：「我們將開展活動，確保我們的政府向中華人民共和國發出信號，對台灣的軍事侵略將使北京方面付出沉重代價。應考慮採取包括重大制裁在內的經濟和政治措施，以阻止軍事升級，並確保與台灣的貿易和其他交流活動能夠不受阻礙地繼續進行。」

草案還顯示，這些國家與台灣的關係並不由北京決定，他們將推動更多議員互訪。

路透稍早引述知情人士的說法報導，美國正在考慮制裁中國大陸方案的選項，以阻止其入侵台灣，歐盟也受到台北的外交壓力，要求採取同樣措施。

蕭美琴對來訪議員表示：「要向恃強凌弱者證明，我們也是有朋友的，這一點很重要。」根據路透看到的名單，到訪的議員來自英國、澳洲、加拿大、印度、日本、立陶宛、烏克蘭、新西蘭和荷蘭等國。

蕭美琴說：「我們不希望激怒他們，但我們也不會向他們的壓力低頭。」

她對參加活動的兩位烏克蘭代表表示歡迎，「我們當然希望，當國際社會與烏克蘭站在一起時，國際社會也將與台灣站在一起...我們可以一起遏制來自中國的進一步挑釁」。

預計將於周三簽署的IPAC承諾還呼籲各國確保供應鏈不涉及中國新疆地區的強迫勞動，並對在香港濫用權力的中國官員以及支持俄羅斯軍事工業的中國大陸企業實施制裁。

中國大陸駐華盛頓大使館沒有立即回應評論請求。

北京 蕭美琴

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