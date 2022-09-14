快訊

吞沒伊朗的「黑潮」：什葉派救主何梅尼政變奪權記

無法上台揮國旗！台灣佳麗被打壓拭淚 埔里鄉親怒罵中國鴨霸

基隆綠營拉警報 為何林右昌8年政績光環難轉移蔡適應？

印度兩面外交 友俄羅斯、卻圍堵中國

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
普丁16日將在上海合作組織峰會與莫迪碰面，外界關注兩國合作的狀況。（Wikimedia Commons）
普丁16日將在上海合作組織峰會與莫迪碰面，外界關注兩國合作的狀況。（Wikimedia Commons）

俄羅斯尋找制裁突破口，找上沒那麼聽西方話的印度俄羅斯政府13日宣布，總統普丁將與印度總理莫迪16日在烏茲別克碰面，並討論能源與貿易相關的交流。雖然西方要求印度在俄烏戰爭中積極抵制俄羅斯，但印度並不買帳。但同時，印度卻願意加入西方主導的印太戰略以圍堵中國，顯示印度在外交上的兩面手法。

印度想買俄國肥料

根據《半島電視台》報導，俄羅斯政府13日透露，普丁16日將會與莫迪在上海合作組織於烏茲別克的峰會碰面，兩國將在會中討論有關雙邊的肥料與食物貿易。克里姆林宮的聲明表示，兩國在2022上半年的貿易額達到115億美元，比2021年增加120%，希望能持續擴增規模。

據印度商務部統計，印度4到7月從俄羅斯進口的肥料貿易額達到10.3億美元，比起去年整年7.7億還要多，印度甚至打算與俄羅斯簽訂3年的肥料進口合約。雖然西方在俄烏戰爭爆發後，曾透過進出口等制裁方式抵制俄羅斯，但印度從戰爭爆發至今都不願配合。

挺俄不挺中

印度與中國都是俄羅斯主要的能源購買者，兩國都不公開批評俄羅斯入侵烏克蘭的行為，也不願加入西方國家限制俄羅斯石油價格的制裁行動。其實印度過去很少買俄羅斯石油，但為了幫助普丁，印度如今已經變成俄羅斯石油第二大的購買者了。

印度從尼赫魯開始，就希望能走自主的外交政策，在冷戰期間印度與蘇聯購買大量軍火，至今俄羅斯仍是印度主要的軍武供應國，因此西方不容易打破兩國之間的連結。不過印度因邊境問題與同樣對俄友好的中國處得沒那麼好，還與美國、日本、澳洲組織「四邊安全對話（QUAD）」以圍堵中國崛起。

印度時報》提到，印度外交部目前公布的行程上，只有列出將會與烏茲別克總統米爾則亞耶夫，還有伊朗總統賴西進雙邊會談，但並沒有顯示莫迪會與習近平碰面，印度外交部也未提供更多細節。不過印度前大使帕卡什受訪時認為，莫迪為了國家利益，還是會跟習近平碰面。

【更多精采內容，詳見

印度 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

鴻海挺進印度 布局半導體廠

鴻海和Vedanta簽下莫迪家鄉設晶片廠 將投資200億美元

中印拉達克東部對峙兩年 一巡邏點雙方軍隊後退

去殖民化 印度新德里國王大道改為責任大道

相關新聞

女士您哪位？官媒報金正恩新聞 屢入鏡神秘女子引關注

衛報13日報導，北韓國家領導人金正恩的核心圈子出現了一個新角色。這名女子經常被目擊穿著一身低調的套裝、戴著眼鏡和拿著黑色...

英王又生氣了！ 簽名筆漏水查理三世怒：受不了這該死的東西

剛即位為英國國王的查理三世舉手投足成外界焦點，10日在即位儀式上簽署文件時，才被拍到兩度露出不耐煩神情，13日在一場簽字...

路透：美國考慮制裁方案以嚇阻北京侵台

路透13日獨家報導，美國政府正考慮制裁中國大陸的系列方案，以嚇阻北京侵略台灣，此外，歐盟也面臨來自台灣的強力遊說。

2國近百士兵已喪命！ 亞美尼亞與亞塞拜然衝突持續升高

亞美尼亞和亞塞拜然在邊境之間的戰事已造成約100名士兵死亡，雙方襲擊更進一步加劇人們對長期敵對之間爆發更大規模衝突的擔憂...

歐盟情報首長取消訪台 美媒疑行程外洩北京施壓

據兩名知情外交官表示，歐洲聯盟（EU）最高情報官員已取消訪台行程，原因是他保密到家的準備工作似乎已被提前洩露給了北京

國際民航組織大會將登場 美參議員籲別再拒台灣於門外

國際民航組織（ICAO）3年一度的大會即將登場，美國聯邦參議院外交委員會成員克魯茲和參議員韋克爾今晚致函這個聯合國組織，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。