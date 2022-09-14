印度兩面外交 友俄羅斯、卻圍堵中國

俄羅斯尋找制裁突破口，找上沒那麼聽西方話的印度！俄羅斯政府13日宣布，總統普丁將與印度總理莫迪16日在烏茲別克碰面，並討論能源與貿易相關的交流。雖然西方要求印度在俄烏戰爭中積極抵制俄羅斯，但印度並不買帳。但同時，印度卻願意加入西方主導的印太戰略以圍堵中國，顯示印度在外交上的兩面手法。

印度想買俄國肥料

根據《半島電視台》報導，俄羅斯政府13日透露，普丁16日將會與莫迪在上海合作組織於烏茲別克的峰會碰面，兩國將在會中討論有關雙邊的肥料與食物貿易。克里姆林宮的聲明表示，兩國在2022上半年的貿易額達到115億美元，比2021年增加120%，希望能持續擴增規模。

據印度商務部統計，印度4到7月從俄羅斯進口的肥料貿易額達到10.3億美元，比起去年整年7.7億還要多，印度甚至打算與俄羅斯簽訂3年的肥料進口合約。雖然西方在俄烏戰爭爆發後，曾透過進出口等制裁方式抵制俄羅斯，但印度從戰爭爆發至今都不願配合。

挺俄不挺中

印度與中國都是俄羅斯主要的能源購買者，兩國都不公開批評俄羅斯入侵烏克蘭的行為，也不願加入西方國家限制俄羅斯石油價格的制裁行動。其實印度過去很少買俄羅斯石油，但為了幫助普丁，印度如今已經變成俄羅斯石油第二大的購買者了。

印度從尼赫魯開始，就希望能走自主的外交政策，在冷戰期間印度與蘇聯購買大量軍火，至今俄羅斯仍是印度主要的軍武供應國，因此西方不容易打破兩國之間的連結。不過印度因邊境問題與同樣對俄友好的中國處得沒那麼好，還與美國、日本、澳洲組織「四邊安全對話（QUAD）」以圍堵中國崛起。

《印度時報》提到，印度外交部目前公布的行程上，只有列出將會與烏茲別克總統米爾則亞耶夫，還有伊朗總統賴西進雙邊會談，但並沒有顯示莫迪會與習近平碰面，印度外交部也未提供更多細節。不過印度前大使帕卡什受訪時認為，莫迪為了國家利益，還是會跟習近平碰面。

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