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想跟俄羅斯開戰嗎？ 喬治亞執政黨主席：可舉辦公投決定

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯武裝部隊參加東方-2022（Vostok 2022）戰略指揮與參謀演習的T-80戰車，攝於4日。歐新社
俄羅斯武裝部隊參加東方-2022（Vostok 2022）戰略指揮與參謀演習的T-80戰車，攝於4日。歐新社

俄羅斯衛星通訊社與《Euro Weekly News》報導，喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）的黨主席表示，喬治亞的領導人可以組織一次全民公投，就「喬治亞人想跟俄羅斯開戰嗎」此一問題詢問國民態度。

據報導，「喬治亞之夢」黨主席科巴希澤（Giorgi Kobakhidze）13日在該黨辦公室舉行的記者會做出上述的聲明，強調「讓民眾表態，他們是否想在喬治亞開闢對抗俄羅斯的第二戰線」，也承諾當局「將按人民表態行事」。

科巴希澤強調喬治亞政府並不支持「第二戰線」的想法，這個決定應留給人民。他說，「無論他是否同意烏克蘭政治人物關於需要喬治亞參與戰爭的言論，或是他的國家當局的立場」，希望喬治亞人民「將帶來澄清」。

科巴希澤指出，「如果大家願意，我們之後可以一起討論這個問題。如果人們不願意，那麼我們應該做出另一個選擇，堅持我們已經做出的決定」。

烏克蘭《敖德薩日報》（Odessa Journal）指出，科巴希澤是在回應烏克蘭總統在議會的代表Fyodor Venislavsky日前發表的言論。Fyodor Venislavsky建議喬治亞「採取具體步驟」，以「解放」俄羅斯支持與駐軍的阿布哈茲（Abkhazia）及南奧塞梯（South Ossetia）。科巴希澤也透露，烏克蘭部分高層「都直接表示，在喬治亞開闢第二戰線極有必要」。

喬治亞在前總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）執政期間，曾於2008年揮軍南奧塞梯，但隨即被越境俄軍迎頭痛擊，國土與軍事基地也遭到轉戰的佔領，最後經國際調停而停火。

俄羅斯 烏克蘭 二戰 俄烏戰爭

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