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中國批聯合國新疆人權報告 稱獲二十一國支持

德國之聲／ 德國之聲

聯合國人權理事會自本週一（9月12日）開始在日內瓦舉行為期一個月的會議，中國週二（13日）在會議上抨擊了聯合國人權高級專員辦事處（OHCHR）日前發布的新疆人權報告，並宣讀一份來自21個國家支持的聯合聲明。

根據路透社報導，中國批評聯合國機構發布的新疆人權報告，稱其無權這樣做。中國常駐聯合國日內瓦辦事處大使陳旭駁斥該報告，稱它是基於謊言的錯誤「抹黑」。

陳旭在一份單獨的聯合聲明中說：「我們對人權高專辦在未經人權理事會授權和有關國家同意的情況下，發布所謂關於中國新疆的評估報告深表關切...。」

聯合國理事會一名官員表示，截至目前已有21個國家簽署了該聲明，包括埃及和巴基斯坦。

不過報導指出，北京在聯合國人權理事會發表的所謂聯合聲明，得到的支持比部分觀察人士預期的還要少——這可能會使中國的批評者更加大膽。

過去在人權問題上對中國表示支持、但沒有出現在目前名單上的部分國家包括尼泊爾、尼日利亞、摩洛哥和阿拉伯聯合酋長國。不過這些國家仍可能在之後加入聲援北京，因為該份支持名單仍然開放。

這是聯合國各國在會議上首次討論該報告。外交官們表示，中國和西方國家都對新疆的報告進行了激烈的遊說。美國、加拿大和歐盟等國對新疆的調查結果表示歡迎，並在人權理事會週二的會議上表示關切。

有外交官告訴路透社，民主國家現在正在醞釀一項針對中國的可能的歷史性動議，包括在人權理事會會議上設立一項調查機制。

路透社的統計顯示，那些支持中國的國家中，目前只有7個國家在有47個成員的安理會中擁有投票權，而安理會的決議需要多數才能通過。

非政府組織國際人權服務社的戴海彥（Raphael Viana David）說：「聯合國的報告使許多國家，特別是穆斯林國家，很難保持沈默......。」

聯合國人權高專高專辦公室在8月31日發佈了一份關於新疆人權的報告。這是人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在其任期結束的最後一天所發布的報告。報告指出，中國對新疆維吾爾人實施酷刑的指控「是可信的」，相關行為「可能已構成反人類罪」。

儘管該報告因為延宕多時才發布，聯合國及巴切萊特因而受到外界及有關人權團體的大力抨擊，但該份報告仍被認為具有裡程碑意義；中國則堅決反對該報告結果，極力否認任何侵犯人權行為。路透社報導指出，北京曾要求聯合國不要公布份報告。

（路透社）

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