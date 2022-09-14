2國近百士兵已喪命！ 亞美尼亞與亞塞拜然衝突持續升高
亞美尼亞和亞塞拜然在邊境之間的戰事已造成約100名士兵死亡，雙方襲擊更進一步加劇人們對長期敵對之間爆發更大規模衝突的擔憂。
衛報報導，至今亞美尼亞表示己方已有49名士兵喪生，亞塞拜然則稱自己損失50名士兵。2國之間長達數十年的流血衝突不斷升級引發人們擔憂，認為除了俄羅斯入侵烏克蘭之外，後蘇聯世界可能會延伸出第2場全面戰爭。
亞美尼亞表示與亞塞拜然接壤的數個城鎮，包括傑爾穆克（Jermuk）、戈里斯（Goris）和卡潘（Kapan）13日凌晨遭到砲擊，並隨即對其「大規模挑釁」做出回應。亞塞拜然外交部則反過來表示「正在回應亞美尼亞軍隊的大規模挑釁」，並指責敵軍埋設地雷並向自己的軍事陣地開火。
美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）表示擔心俄羅斯可能會試圖在亞美尼亞和亞塞拜然之間「攪局」，並補充說莫斯科當局也可能利用其在該地區的影響力來幫助「平息局勢」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言