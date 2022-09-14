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2國近百士兵已喪命！ 亞美尼亞與亞塞拜然衝突持續升高

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
亞美尼亞和亞塞拜然在邊境之間的戰事已造成約100名士兵死亡，雙方襲擊更進一步加劇人們對長期敵對之間爆發更大規模衝突的擔憂。法新社
亞美尼亞和亞塞拜然在邊境之間的戰事已造成約100名士兵死亡，雙方襲擊更進一步加劇人們對長期敵對之間爆發更大規模衝突的擔憂。法新社

亞美尼亞亞塞拜然在邊境之間的戰事已造成約100名士兵死亡，雙方襲擊更進一步加劇人們對長期敵對之間爆發更大規模衝突的擔憂。

衛報報導，至今亞美尼亞表示己方已有49名士兵喪生，亞塞拜然則稱自己損失50名士兵。2國之間長達數十年的流血衝突不斷升級引發人們擔憂，認為除了俄羅斯入侵烏克蘭之外，後蘇聯世界可能會延伸出第2場全面戰爭。

亞美尼亞表示與亞塞拜然接壤的數個城鎮，包括傑爾穆克（Jermuk）、戈里斯（Goris）和卡潘（Kapan）13日凌晨遭到砲擊，並隨即對其「大規模挑釁」做出回應。亞塞拜然外交部則反過來表示「正在回應亞美尼亞軍隊的大規模挑釁」，並指責敵軍埋設地雷並向自己的軍事陣地開火。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）表示擔心俄羅斯可能會試圖在亞美尼亞和亞塞拜然之間「攪局」，並補充說莫斯科當局也可能利用其在該地區的影響力來幫助「平息局勢」。

亞塞拜然 亞美尼亞

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