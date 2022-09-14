快訊

檢舉魔人「蘇大媽」出獄了！台南網友奔相走告：全城警戒

U18世界盃棒球賽／鄭俊瑋2長打打爆日本 中華隊4連勝分組第1晉級

電動車掛牌數今年破萬？專家：全面普及得先解決2挑戰

對華跨國會議聯盟共商應對北京 美議員建議分散供應鏈

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
對華政策跨國議會聯盟（IPAC）13日在美國國會山莊舉行峰會討論應對北京的行動計畫。華盛頓記者張文馨／攝影
對華政策跨國議會聯盟（IPAC）13日在美國國會山莊舉行峰會討論應對北京的行動計畫。華盛頓記者張文馨／攝影

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）13日在美國國會山莊舉行峰會討論行動計畫，邀請仍沒有共同主席代表在聯盟的烏克蘭和台灣參與；同為共同主席的共和黨籍聯邦參議員魯比歐和民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲談到國會立法行動的重要性，魯比歐還建議IPAC推動分散供應鏈避免過度依賴中國大陸。

梅南德茲（Bob Menendez）說，中國大陸受美國和西方世界邀請進入國家組織，沒有積極貢獻，而是替自己在各個領域謀取利益，包含不公平的貿易壁壘，北京還試圖改變國際秩序。

魯比歐（Marco Rubio）提到，中國共產黨作為極權主義集團的領導者，他們試圖重新定義世界秩序，要做全球最強大的國家；試想全球最強大的國家由中國共產黨領導，那麽全球最強大國家的政府並不尊重個人自由，遑論其他人的自由。

魯比歐說，俄國侵略烏克蘭讓外界了解到一個獨裁政權強行宣稱另一主權國家為自己的時所帶來的破壞，俄國總統普亭發動的戰爭提醒全球極權主義造成的威脅。

魯比歐談到「制裁」，他表示，制裁俄羅斯是困難的，制裁中國大陸更難，因為全球供應鏈過度依賴中方，IPAC應尋求分散供應鏈。

魯比歐說，美國國會議員正在努力通過立法，提供台灣必要的工具和訓練，自我防衛免受中共侵略。

梅南德茲表示，中國大陸國家主席習近平的極端民族主義正對全球構成挑戰；即將舉行的中共20大上只有一位國家主席候選人，這不是民主；若真的是民主，就不用把數百萬名維吾爾人關進集中營，就應該讓台灣持續發展繁榮，也毋需征服香港。

民進黨立委范雲受邀參加開幕記者會，無黨籍立委林昶佐與會；范雲提到台灣國會議員受邀參加記者會，林昶佐指下午首場閉門議程就是討論民主國家如何合作支持台灣，均凸顯全球對台灣的關注。

IPAC峰會聚集來自30多國的60名國會議員，討論捍衛人權、究責北京在國內和香港壓迫人權、捍衛以規則為基礎的世界秩序、強化民主政體，以及支持台灣和烏克蘭，預計14日會發表公報。

民主黨籍聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）為IPAC為共同主席。華盛頓記者張文馨／攝影
民主黨籍聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）為IPAC為共同主席。華盛頓記者張文馨／攝影
民進黨立委范雲受邀參加IPAC年度峰會開幕記者會。華盛頓記者張文馨／攝影
民進黨立委范雲受邀參加IPAC年度峰會開幕記者會。華盛頓記者張文馨／攝影
IPAC共同主席的共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）建議推動分散供應鏈避免過度依賴中國大陸。華盛頓記者張文馨／攝影
IPAC共同主席的共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）建議推動分散供應鏈避免過度依賴中國大陸。華盛頓記者張文馨／攝影
無黨籍立委林昶佐。華盛頓記者張文馨／攝影
無黨籍立委林昶佐。華盛頓記者張文馨／攝影

議員 烏克蘭

延伸閱讀

對華跨國議會聯盟華府召開峰會 聚焦台灣議題

NBA／傳騎士不急於讓魯比歐回歸 可能明年2月復出

挺林昶佐被指賣萊豬 「豬肉公主」張采婕告網友敗訴了

陳時中馬桶政見爆爭議 柯志恩：不該把性騷當有趣

相關新聞

英王又生氣了！ 簽名筆漏水查理三世怒：受不了這該死的東西

剛即位為英國國王的查理三世舉手投足成外界焦點，10日在即位儀式上簽署文件時，才被拍到兩度露出不耐煩神情，13日在一場簽字...

路透：美國考慮制裁方案以嚇阻北京侵台

路透13日獨家報導，美國政府正考慮制裁中國大陸的系列方案，以嚇阻北京侵略台灣，此外，歐盟也面臨來自台灣的強力遊說。

2國近百士兵已喪命！ 亞美尼亞與亞塞拜然衝突持續升高

亞美尼亞和亞塞拜然在邊境之間的戰事已造成約100名士兵死亡，雙方襲擊更進一步加劇人們對長期敵對之間爆發更大規模衝突的擔憂...

歐盟情報首長取消訪台 美媒疑行程外洩北京施壓

據兩名知情外交官表示，歐洲聯盟（EU）最高情報官員已取消訪台行程，原因是他保密到家的準備工作似乎已被提前洩露給了北京

查理三世登基進白金漢宮 克萊倫斯宮大量職員恐遭解雇

衛報獲悉，英國女王伊麗莎白二世駕崩後，甫即位的英國國王查理三世和王后卡蜜拉搬進了白金漢宮，而查理三世的故居克萊倫斯宮（C...

克宮：普亭與習近平15日會面 談烏克蘭、台灣議題

俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平15日將在中亞國家烏茲別克會面，討論烏克蘭和台灣議題。克里姆林宮表示，考慮到地緣政治局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。