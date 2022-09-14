簽名拿到漏水筆 英王查理三世怒：受不了這該死的東西
剛即位為英國國王的查理三世舉手投足成外界焦點，10日在即位儀式上簽署文件時，才被拍到兩度露出不耐煩神情，13日在一場簽字儀式上，又因為用到漏水筆而面露不滿。
查理三世13日造訪北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）時，在鏡頭前簽署訪客登記簿。當他用來簽名的筆漏水並沾到手時，他當場面露沮喪地說「天啊，我討厭這支（筆）！」說著站起身，將筆遞給王后卡蜜拉。卡蜜拉則說「哦，看，到處都是」，查理則擦了擦手指，邊走邊說「我受不了這該死的東西...每次都很臭。」
此外，查理三世簽完後，與一名幕僚核對才發現簽錯日期，幕僚告訴他是9月13日，而不是9月12日。
查理三世在英國女王伊麗莎白二世駕崩後展開英國之旅，走訪蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯，除了領導對女王的哀悼之外，同時也向各地區做出身為英國新君主的承諾。
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