快訊

找到了！法官陳伯均登山失聯4天 搜救人員今早尋獲遺體

老師缺席中：法國公共教育「師資崩壞」危機

同進出神秘酒吧 週刊爆已婚温昇豪半夜入李杏香閨

簽名拿到漏水筆 英王查理三世怒：受不了這該死的東西

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
剛即位為英國國王的查理三世13日在一場簽字儀式上，又因為用到漏水筆而面露不滿。圖／截自YouTube影片
剛即位為英國國王的查理三世13日在一場簽字儀式上，又因為用到漏水筆而面露不滿。圖／截自YouTube影片

剛即位為英國國王查理三世舉手投足成外界焦點，10日在即位儀式上簽署文件時，才被拍到兩度露出不耐煩神情，13日在一場簽字儀式上，又因為用到漏水筆而面露不滿。

查理三世13日造訪北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）時，在鏡頭前簽署訪客登記簿。當他用來簽名的筆漏水並沾到手時，他當場面露沮喪地說「天啊，我討厭這支（筆）！」說著站起身，將筆遞給王后卡蜜拉。卡蜜拉則說「哦，看，到處都是」，查理則擦了擦手指，邊走邊說「我受不了這該死的東西...每次都很臭。」

此外，查理三世簽完後，與一名幕僚核對才發現簽錯日期，幕僚告訴他是9月13日，而不是9月12日。

查理三世在英國女王伊麗莎白二世駕崩後展開英國之旅，走訪蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯，除了領導對女王的哀悼之外，同時也向各地區做出身為英國新君主的承諾。

英國國王 查理三世 英國女王

延伸閱讀

女王駕崩前一晚 查理跟她愉快用餐毫無警覺

助王室轉型 查理三世首開先例 登基大典要全球實況直播

新英王查理三世登基典禮上手指腫如香腸 醫生分析原因

即位儀式不耐煩？ 查理三世「咬牙切齒」畫面曝光

相關新聞

簽名拿到漏水筆 英王查理三世怒：受不了這該死的東西

剛即位為英國國王的查理三世舉手投足成外界焦點，10日在即位儀式上簽署文件時，才被拍到兩度露出不耐煩神情，13日在一場簽字...

路透：美國考慮制裁方案以嚇阻北京侵台

路透13日獨家報導，美國政府正考慮制裁中國大陸的系列方案，以嚇阻北京侵略台灣，此外，歐盟也面臨來自台灣的強力遊說。

指未見習有侵台跡象 美國防官員：中應汲取俄教訓

美國國防部負責政策事務次長卡爾日前表示，期望中國能從俄羅斯入侵烏克蘭汲取教訓，因為入侵民主鄰邦會為中國帶來巨大政治與經濟...

【專家之眼】西方圍堵 中俄增溫

近日中國人大委員長栗戰書訪問俄羅斯等國，並與普亭總統會面，如今習近平主席也要出訪，也將會與普亭總統會晤，中俄兩國領導人如...

【專家之眼】英女王留下的最珍貴遺產：無私公眾服務

英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）在接見新上任的首相保守黨黨魁特拉斯（Liz Truss...

年紀一到就得從主管變下屬 解讀日本企業殘酷的潛規則

在日本，多數大企業都有著殘酷的人事制度，許多中年員工為公司打拚2、30年，一步步晉升到課長、部長，明明工作沒犯什麼錯，卻只是因為「年紀到了」，就要離開主管的位置，成為「平社員」（普通員工），薪水也跟著減少。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。