【專家之眼】西方圍堵 中俄增溫

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聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
應俄羅斯國家杜馬主席沃洛金邀請，中國全國人大常委會委員長栗戰書7日至10日對俄羅斯進行正式友好訪問。這是9月7日，栗戰書在符拉迪沃斯托克會見俄羅斯總統普亭。新華社
應俄羅斯國家杜馬主席沃洛金邀請，中國全國人大常委會委員長栗戰書7日至10日對俄羅斯進行正式友好訪問。這是9月7日，栗戰書在符拉迪沃斯托克會見俄羅斯總統普亭。新華社

近日中國人大委員長栗戰書訪問俄羅斯等國，並與普亭總統會面，如今習近平主席也要出訪，也將會與普亭總統會晤，中俄兩國領導人如此頻繁會見，確實意義非凡。

首先，栗戰書將於20大卸下政治局常委的職位的機率甚大，因他已72歲，若尋王岐山(74)模式，自常委退職後，就以陽春黨員的身分擔任國家副主席，黨內無任何職務，但排名僅次於七位政治局常委並享受其政治待遇，此乃習近平刻意不設接班人的安排。如今栗戰書此次出訪，是否在為他未來的職務暖身，可能性不得排除。除俄羅斯之外，栗戰書還訪問蒙古國、尼泊爾及韓國，也是疫情以來首名出訪的中共政治局常委，拉攏蒙古與韓國，確實有意對抗美國，而尼泊爾則屬印度的勢力範圍。

除了在海參崴參加第七屆東方經濟論壇，並會見總統普亭之外，栗戰書也來到莫斯科分別與俄國下議院國家杜馬主席沃洛金，上議院聯邦委員會主席馬特維延科分別會談，還並會見國家杜馬五大黨團負責人。雙方並重申俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有特殊性和重要性，雙方都對兩國關係和各領域的合作成果感到滿意。

其中值得注意的是所謂「協作」關係，這與一般的合作關係不同，因為這裡牽涉到軍事合作的問題。尤其，在兩岸關係方面，俄羅斯還提出四不政策，就是美國的三不再加上不賣武器給台灣，可見中俄關係緊密的程度。

依照最新消息指出，大陸國家主席習近平將於14至16日出席烏茲別克撒馬罕（Samarkand）「上海合作組織」峰會，並訪問哈薩克及烏茲別克，此乃習近平自疫情爆發兩年多以來首次出訪，更顯示在中共20大召開前，習近平的權力已穩固，他同時也會與普亭總統會晤。

而上合組織的前身是上海合作會議，此乃1996年當時俄國總統葉爾欽訪問上海，並驚嘆其繁榮發展，因而決定以上海為名的合作機制。直至2001年轉化為上合組織，其中中俄兩國為主導，再加上中亞國家以及近年來的印度與巴基斯坦，而伊朗也將加入，被西方世界視為是亞洲的北約，而此次習近平參加上合組織高峰會，自然有強化與俄國合作的意涵。

由於中方保持低調，直至12日才正式宣布習近平出訪，這當然也與美國參議院14日正準備審查「台灣政策法」有直接關聯，再加上與普亭總統會面，都事涉敏感。而習近平是否也與印度總理莫迪會面，亦值得關注。一方面近年來在中印邊界不時衝突，而印度也暫時退出與美國的IPEF，可能因印方至今曾購買大量俄國石油而遭美方斥責有關。

依照當前美中關係情況觀之，計畫11月份在泰國G20會議上的習拜會是否照常舉行，好似岌岌可危。雖然美國行政機關對於台灣政策法有所疑慮，但是國會兩院的意志堅定，這對於美中台三方必會產生極大的震撼。由此可見，這已經使得從大西洋直至太平洋的海權國家，圍堵歐亞大陸的中俄兩國的態勢儼然成形，但西方國家越圍堵，中俄兩國越緊密。

習近平 美國 普亭

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