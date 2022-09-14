【專家之眼】英女王留下的最珍貴遺產：無私公眾服務

英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）在接見新上任的首相保守黨黨魁特拉斯（Liz Truss）兩天後辭世。為此，舉世哀悼，全球喜愛女王的民眾，都表不捨。

英國王室是現在世界上，少數仍然參與政治運作的君主憲政民主國家。英國王室地位受到全球關注，主因歷史上的大英帝國乃「日不落國」，極盛時期太陽永遠會照射到大英國協的50多個國家領土。大英國協內的國家「尊女王為國家元首」，到現在還有15個左右的國家名義上的元首是英王。

其次，1980到1990年代初，現繼承英國王位的查爾斯三世和戴安娜王妃（Princess Diana）的短暫婚姻，及戴安娜充滿神秘的死亡車禍，使英王室的一舉一動，甚至八卦宮鬥祕聞，都成為媒體焦點及國內外關注的話題。各國民眾到英國旅遊，也會特別去參訪跟王室有關的「景點」，如西敏寺、溫莎古堡等。王室的價值也讓王室預算、花費及存廢，增加更多討論的熱度。

伊莉莎白二世女王在位70年，目睹幾乎一世紀的世局變化，以及大英帝國的衰弱，但仍兢兢業業於身為女王的高大責任感，這是女王留給世人的最珍貴遺產！

女王在90高齡後，體力較弱，幕僚經常建議女王要減少出席公務活動，女王仍然堅持要「履行公務」。例如今年五月，女王拄著拐杖，親自參加倫敦地鐵「伊莉莎白線」的通車儀式。她一直告訴身邊的人要讓她的國民看見國家的「王」，女王乃是凝聚英國民眾向心力的原力！

此外，英國新首相在程序上，必須由英王任命，因此女王在任命特拉斯後，於極度衰弱中接見新首相。從照片上可以看到女王小手臂上一片瘀青，一般認為這是長期打點滴的結果。

而英國國王在英國政治上還是有一定的影響力，例如法律是由其御簽後公布生效，起訴是以英王之名；而政策上國會固然對眾議院負責，但每週首相都要晉見女王報告國事，「聽取女王的忠告」是歷任首相都極其尊重的原則。女王超越黨派，維持團結及安定。

不過伊莉莎白女王26歲登基，96歲辭世，在位70年，對於「王室責任」（royal duty）的堅持與維護，才是深植人心的英國「政治文化」（political culture）。女王辭世留給國家、繼位者及王室成員，最珍貴的，就是那份「守護傳統」以及「服務人民」的價值。辭世後的評價絕對高於「鞠躬盡瘁、死而後已」！

放眼望去，當前世界主要國家的政治人物，能夠做到像女王這樣無私地為公眾利益付出，知道從事公職就是在為「民眾服務」的，前德國總理梅克爾（Angela Merkel）也大體算得上。巧合的是，2005年梅克爾宣佈競選德國總理時，她的口號就是單純的「為德國服務」；這個口號，還引起時任總理施若德「一抹傲慢的微笑」。2017年，當她無預警宣佈競選第四次總理連任時，她的口號還是「運用我自己的天賦與才能…為德國服務」。「無私的為公眾服務」寥寥幾字，又有幾人做得到？

新上任的芬蘭總理馬林（Sanna Marin），前陣子因為在官邸開趴以及與DJ親密熱舞照片外流，引發爭議；她卻選擇淚訴，乞求人民諒解，她説：「我也是人，我也渴望享樂」。身為政治領袖，既然擁有極大的權力，就應該做出「為民眾奉獻與服務的全盤犧牲」。反觀英國女王的一生，正是她堅持與無私的付出，才會在去世後得到高度評價，也讓我們看到了世人仍然對於一些高尚道德價值的渴望，也表示這些價值，值得有人持續守護及堅持，就如同梅克爾的競選口號一樣，是這麼簡單與單純的（simple and pure），但是絕不允許在媚俗的享樂及放縱私慾前投降！

英國女王辭世後，君主制度究竟應不應該再存在，一定會再度引發討論的聲浪。如加勒比海國家在女王逝世後，立即有政界與運動人士發聲呼籲，廢除英國君主為國家元首的地位，並要求英國為奴隸制度進行賠償。新任英國國王--查爾斯三世（King Charles III）似已知曉，就在他的就任演說中，已提到自己將面臨極大的挑戰。

政治學者都知道，沒有一個制度是完美的。只有出現願意全力維護大眾利益及無私服務公眾的領袖，才能克服制度設計上的缺陷。就像台灣的憲政民主，執政者把一切的失能，都推給憲政制度的設計不良，其實台灣的民主斷崖式的倒退，正是敗在那些欠缺真正維護民眾利益及私心作祟的最高領導人，不是嗎？