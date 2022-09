新冠衝擊！美CDC揭「短命世代」，但黑人為何比白人活更短？

8 月底,美國疾病管制暨預防中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)發布統計報告,內容指出,因為新冠肺炎的衝擊,2021 年美國人的人均預期壽命下跌,創下近 25 年新低。

人均預期壽命指的是當年新生嬰兒預期可生存的平均年數,主要用來衡量健康水準。去年,美國人的人均預期壽命為 76.1 歲、下降了 0.9 歲,這是疫情爆發以來,預期壽命連續兩年下跌,去年下跌的數字更大,為 1.8 歲。

2014 年是美國人預期壽命的高峰,達到 78.9 歲,而後就一直維持在這個數字上下,直到疫情來襲,帶來致命打擊。

美國 CDC 表示,疫情帶來了超額死亡(excess deaths),還有其他如意外傷害、心臟病發等因素,讓預期壽命,創下近 25 年來的新低。若不是因為部分疾病致死率有所改善,例如流感和其他肺炎致死、慢性下呼吸道疾病等,導致死亡人數減少,否則還會有更大的降幅。

疫情重創政經弱勢族群,多數有色人種比白人短命!

每個人同樣都得面對疫情,還有伴隨而來的死亡,看似平等;然而,從染疫的可能性、染疫治療資源、不幸死亡的機率、一直到康復後的生活,每一個環節,都凸顯不平等。

根據智庫經濟政策研究所(Economic Policy Institute)發布的報告,經濟學家威爾森(Valerie Wilson)表示,雖然疫情下大家總會說,「我們同在一起」(We’re all in this together),但黑人和西班牙裔的美國人因為疫情而遭受的經濟、健康衝擊,遠比白人嚴重。

根據 CDC 報告,數據的確顯示,不同族裔之間,預期壽命下降的嚴重程度有所不同。美國各族裔中,美國印地安人(American Indians)和阿拉斯加原住民(Alaska Native)的預期壽命原本就最低,2019 年時為 71.8 歲,這兩年過去下跌了 6.6 歲。

相比之下,亞裔(Asian)2019 年的預期壽命為 71.8 歲,兩年之間僅下滑 2.1 歲。相似的情況也反映在其他族裔上,西班牙裔減少 4.2 歲、黑人減少 4 歲,白人則只僅減少 2.4 歲。

美國國家科學院院刊(PNAS)今年 6 月刊出的一篇研究指出,除了染疫失去性命,黑人的死因中,因為絕望而死(deaths of despair)也增加,例如自殺、用藥致死、飲酒致死等。另一篇探討死亡的研究,更直接以「美國的種族不平等可能和 Covid 一樣致命」為名。

人均壽命倒退,堪比內戰與大屠殺

根據加州大學洛杉磯分校(UCLA)教授休維蘭(Patrick Heuveline)今年 3 月刊出的研究,從 2019 年到 2021 年間,全球人均預期壽命減少了 1.64 年,這是聯合國 1950 年首次統計相關數據以來,首度有如此強烈的下滑。此外,更有 50 個以上的國家人均預期壽命減少超過 2 年。

休維蘭也提到,歷史上只有極稀有的事件發生,人均壽命才會有如此巨幅的下滑,例如 1970 年代柬埔寨的政變與後續的紅色高棉大屠殺、1990 年代盧安達內戰與盧安達大屠殺,還有愛滋病在部分撒哈拉沙漠以南的非洲國家肆虐,新冠肺炎的衝擊可見一斑。

隨著科技與醫學上的進步,人們的壽命原本被預期可以逐年成長,但一場大疫,不僅打亂了眾人生活、摧毀許多人的人生,更揭露出許多不平等的真相。數據雖然冰冷,但卻是不容否認的清晰證明。

