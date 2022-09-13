新冠衝擊！美CDC揭「短命世代」，但黑人為何比白人活更短？

8 月底，美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）發布統計報告，內容指出，因為新冠肺炎的衝擊，2021 年美國人的人均預期壽命下跌，創下近 25 年新低。

人均預期壽命指的是當年新生嬰兒預期可生存的平均年數，主要用來衡量健康水準。去年，美國人的人均預期壽命為 76.1 歲、下降了 0.9 歲，這是疫情爆發以來，預期壽命連續兩年下跌，去年下跌的數字更大，為 1.8 歲。

2014 年是美國人預期壽命的高峰，達到 78.9 歲，而後就一直維持在這個數字上下，直到疫情來襲，帶來致命打擊。

美國 CDC 表示，疫情帶來了超額死亡（excess deaths），還有其他如意外傷害、心臟病發等因素，讓預期壽命，創下近 25 年來的新低。若不是因為部分疾病致死率有所改善，例如流感和其他肺炎致死、慢性下呼吸道疾病等，導致死亡人數減少，否則還會有更大的降幅。

疫情重創政經弱勢族群，多數有色人種比白人短命！

每個人同樣都得面對疫情，還有伴隨而來的死亡，看似平等；然而，從染疫的可能性、染疫治療資源、不幸死亡的機率、一直到康復後的生活，每一個環節，都凸顯不平等。

根據智庫經濟政策研究所（Economic Policy Institute）發布的報告，經濟學家威爾森（Valerie Wilson）表示，雖然疫情下大家總會說，「我們同在一起」（We’re all in this together），但黑人和西班牙裔的美國人因為疫情而遭受的經濟、健康衝擊，遠比白人嚴重。

根據 CDC 報告，數據的確顯示，不同族裔之間，預期壽命下降的嚴重程度有所不同。美國各族裔中，美國印地安人（American Indians）和阿拉斯加原住民（Alaska Native）的預期壽命原本就最低，2019 年時為 71.8 歲，這兩年過去下跌了 6.6 歲。

相比之下，亞裔（Asian）2019 年的預期壽命為 71.8 歲，兩年之間僅下滑 2.1 歲。相似的情況也反映在其他族裔上，西班牙裔減少 4.2 歲、黑人減少 4 歲，白人則只僅減少 2.4 歲。

美國國家科學院院刊（PNAS）今年 6 月刊出的一篇研究指出，除了染疫失去性命，黑人的死因中，因為絕望而死（deaths of despair）也增加，例如自殺、用藥致死、飲酒致死等。另一篇探討死亡的研究，更直接以「美國的種族不平等可能和 Covid 一樣致命」為名。

人均壽命倒退，堪比內戰與大屠殺

根據加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授休維蘭（Patrick Heuveline）今年 3 月刊出的研究，從 2019 年到 2021 年間，全球人均預期壽命減少了 1.64 年，這是聯合國 1950 年首次統計相關數據以來，首度有如此強烈的下滑。此外，更有 50 個以上的國家人均預期壽命減少超過 2 年。

休維蘭也提到，歷史上只有極稀有的事件發生，人均壽命才會有如此巨幅的下滑，例如 1970 年代柬埔寨的政變與後續的紅色高棉大屠殺、1990 年代盧安達內戰與盧安達大屠殺，還有愛滋病在部分撒哈拉沙漠以南的非洲國家肆虐，新冠肺炎的衝擊可見一斑。

隨著科技與醫學上的進步，人們的壽命原本被預期可以逐年成長，但一場大疫，不僅打亂了眾人生活、摧毀許多人的人生，更揭露出許多不平等的真相。數據雖然冰冷，但卻是不容否認的清晰證明。

（本文出自2022.9.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）