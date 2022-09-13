瑞士冰川末日倒數，歐盟「斷氣」後，連水都沒得喝？

歐盟「斷氣」危機未解，新的威脅迫在眉睫。最新研究，今年漫長炎夏加快冰川融化速度，預估百年內瑞士冰川將有半數以上消融殆盡。專家擔憂，各國再不積極面對氣候變遷，恐迎來「無雪」瑞士與「無水」歐洲。

極端熱浪席捲歐洲，就連阿爾卑斯山的冰川也擋不住暑氣。今年夏天，瑞士冰川就因為大面積消融，陸續有登山客和嚮導發現兩具遺體和一架1968年墜毀的飛機。

近日，根據BBC報導，位於瑞士的兩條冰川森弗勒宏（Tsanfleuron）和賽克斯路（Scex Rouge），已經在連日消融下分裂開來，露出幾千年來埋藏其下的岩石地表。在當地經營滑雪場的伯恩哈德．查稜（Bernhard Tschannen）說，「我們可能是第一批在此處走動的人類。」

查稜表示，23年前滑雪場在建造吊椅纜車時，必須從冰面向下挖掘7公尺，如今冰川幾乎都消失了。滑雪場已經拉起白布蓋住剩餘的冰川，期望能減緩消融速度，但這仍阻止不了滑雪場將無冰可滑的事實。

今夏融冰破紀錄 衝擊瑞士度假滑雪商機

伯恩大學的冰川學家毛羅．費雪（Mauro Fischer），負責監測森弗勒宏和賽克斯路冰川的冰層變化。每年春天，他都會安裝量測儀器，並在夏季和秋季定期檢查。今年7月，費雪發現量測結果超出冰川監測以來所測量的範圍，估計今年的冰層損失量是過去10年平均值的三倍，這項數字非常驚人。

冰川解凍也為當地觀光業增添變數，著名度假勝地策馬特（Zermatt）就是一例。隨著冰川融化，埋藏底下的岩石地形裸露地表，鬆動的石塊讓地形愈發不穩定，使得策馬特不得不關閉通往馬特洪峰的登山路徑。

策馬特的登山嚮導理查．萊納（Richard Lehner）表示，今夏嚮導實際登山的時間減少，修復、重新規劃山徑的時間卻增多了。由於冰川永凍土融化崩解，冬季雪量也來不及填補冰川的裂縫，這些因素都使萊納的工作充滿更多挑戰。

然而，當地旅遊業造成的損害只是冰山一角，冰川消融的後果比我們想得更廣泛、也更嚴重。

本世紀將迎來冰川末日 歐盟恐面臨斷水威脅

瑞士冰川素有「歐洲水庫」之稱，冰川能將冬季的雪儲存起來，待夏季慢慢釋放，不僅為歐洲河流、農作物提供水源，也能冷卻歐盟各國的核電廠。但今年在極端熱浪攪局下，歐洲各國都陷入前所未有的斷水危機，程度更甚以往。

今夏，德國萊茵河由於水位過低，載重駁船無法通行，導致沿岸貨運中斷。法國、瑞士的核電廠則因為沒有足夠的冷卻水，不得不降低核能發電效力。

世界冰川監測局的山謬．努斯鮑默（Samuel Nussbaumer）認為冰川消融預告了未來將發生的事。努斯鮑默解釋，根據目前預測，本世紀末前高山冰川將成為地球上僅剩的冰層，「百年後3500公尺以上的高山仍會有積雪，如果這些積雪也消失了，將不會有任何水源留下。」

今年阿爾卑斯山冰川的流失體積，已經創下60多年來新高。如今，身為歐洲淡水源頭的瑞士冰川迅速消融，恐加劇歐洲乾旱現象，進一步影響作物收成、民生用水、核能以及水力發電等能源。

俄國斷氣危機仍未解，歐盟各國將迎來更嚴峻的斷水威脅，如何維護瑞士冰川免於完全消融，端賴歐盟領袖對抗氣候暖化的決心和團結合作。

（本文出自2022.9.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）