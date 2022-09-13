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日經：陸8月駭攻只是初步展演 台灣政軍民應防備網路戰

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

在中國大陸海空軍擾境壓迫之下，台灣正加強鞏固軍力，明年國防支出也將增加15%。不過，台灣因應另一種殺傷力相當強大的網路戰，也得備妥禦敵措施。

美國眾院議長裴洛西8月初訪台之際，台灣的政府和民間即成了網攻目標。便利商店7-11的廣告看板赫然出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的字樣，還有一座被駭的戶外電子看板稱裴洛西為「老巫婆」。總統府、外交部、國防部的網站也因被駭的一度關閉。

資策會資安所生態中心智庫組研究經理郭思偉向日經新聞分析，當駭客入侵火車站和便利商店的看板螢幕以及大學網站，這樣的網攻就嚴重了。由此可見惡意程式已經植入，資料可能已被盜取。

中正大學助理教授王銘宏告訴日經新聞，如果電廠、醫院、交通設施被駭，損害會更大。他建議政府、軍方、社會大眾應共同設法對網攻有所防備。他說：「所有人都暴露在網攻的風險之下。」從敏感個資外洩到網路服務當機，從假消息到不實消息，到基礎設施，風險無所不在。

國家安全研究院助理研究員曾怡碩指出，中國大陸在軍演期間發動的認知作戰，並非特例。他認為這是大陸網路作戰計畫的初步展演。

智庫國際共和學會（International Republican Institute, IRI）駐台北顧問寇謐將（J. Michael Cole）認為，台灣的確嚴肅看待這類威脅，也有所因應措施，但台灣能否抵擋大規模網路攻勢，尚未經過考驗。

資策會的郭思偉建議，政府機構絕大部分的設備、軟體和靭體，最好都沒有「中國製造」的部件。他說，即使最初沒偵測到任何惡意程式，並不表示經過更新和系統升級後也沒有，「這就是所謂的供應鏈安全，供應鏈安全也很重要」。

裴洛西

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