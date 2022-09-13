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疫情加劇強迫勞動人力 5年增加千萬人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
圖說：聯合國勞工組織12日的報告指出，強迫勞動正隨著氣候變遷、新冠疫情與戰亂而惡化。（聯合國勞工組織）
圖說：聯合國勞工組織12日的報告指出，強迫勞動正隨著氣候變遷、新冠疫情與戰亂而惡化。（聯合國勞工組織）

氣候變遷、武裝衝突與新冠疫情，讓全球受奴役者變更多！聯合國勞工組織12日發表報告稱，全球強迫勞動人數從2016年的4千萬人飆升至5千萬人。秘書長萊德表示，禁止強迫勞動已是國際公約共識，因此報告結果讓他們很震驚。聯合國呼籲各國政府注意疫情帶來的貧富差距，並以具體取締行動減少強迫勞動。

女性受害甚深

根據《英國廣播公司》報導，聯合國勞工組織（ILO）12日表示，據估計全球約有5千萬人，也就是每150個人就有1個遭受到強迫勞動或強迫婚姻，甚至淪為童養媳的困境。此人數比起2016年增加了1千萬人，讓ILO非常擔心，並呼籲各國工會與勞動相關部門都要加強監督力道。

ILO報告指出，不只是在貧窮國家，5千萬人中有超過半數是在中等收入或高收入的國家，許多女童遭受到強迫婚姻影響，被對方家暴、囚禁而無法脫身。據估計，5千萬人中有2760萬人是受到強制勞動，其中330萬人是兒童；2200萬人是強迫婚姻，超過3分之2是女性受害。

軍隊招募兒童

ILO》提醒，疫情讓全球的極端貧窮狀況在20年來首度增加，窮人的負債提升也會導致強迫勞動的增加；另外，由於武裝衝突的增加，基地組織或軍隊招募兒童軍的趨勢也有增加，而氣候變遷加劇了流離失所的移民數量，這三者形成強迫勞動增加的惡性循環。

ILO呼籲解決強制勞動的問題需要國際一起努力，無論是政府還是民間組織（包括工會、受雇者組織、NGO等）都要協力合作才能確實減少人口販運、強制勞動惡化的困境。尤其是在如今因氣候變遷與戰亂，導致移民數量暴增的情況下，保障移民人權變得更加重要。

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婚姻 氣候變遷 疫情

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