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中俄元首將會面 CNN：普亭在烏克蘭戰場失利、需北京支持

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
大陸國家主席習近平（右）和俄國總統普亭（左）預料將在烏茲別克上海合作組織峰會會面。圖為今年二月兩人在北京會談。（美聯社）
大陸國家主席習近平（右）和俄國總統普亭（左）預料將在烏茲別克上海合作組織峰會會面。圖為今年二月兩人在北京會談。（美聯社）

中國大陸外交部宣布其國家主席習近平本周將出訪，俄羅斯方面日前透露俄國總統普亭計畫到時與習碰面；在此之前，美國有線電視新聞網（CNN）分析，俄方近日強調北京支持克里姆林宮在烏克蘭問題的立場，在烏克蘭戰場失利的普亭必須尋求中方更大的支持。

新華社報導，習近平將在14日到16日對哈薩克與烏茲別克進行國是訪問，並出席在烏茲別克第二大城撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會。

中方官媒報導未提及與普亭（Vladimir Putin）的會面；克里姆林宮上周就說，兩人將在撒馬爾罕碰面，並指會面「非常重要」；外界認為，這將有助中俄關係再升溫。

路透報導，習近平選在20大舉行前邁出國門，顯示習對掌握第三任期和在大國摩擦之際擔任世界領袖充滿信心。

根據路透統計，習近平就任國家領導人後和普亭面對面會晤達38次，最近一次是北京年初舉行冬奧會前；習普會面後不久，俄國宣布對烏克蘭採取特別軍事行動，打響戰爭。

路透分析，這次碰面將可使習近平有機會宣傳其國際影響力，普亭也可以強調俄羅斯對亞洲的重視，包含將能源產品銷往亞洲；此外，兩人都可展現反美立場。

在習近平與普亭會面之前，CNN分析中俄官員近日碰面的會後新聞稿，發現俄羅斯強調中國大陸支持俄國在烏克蘭問題的立場，但中方卻隻字未提烏克蘭。

中國大陸全國人大常委會委員長栗戰書7日到10日訪問俄國，根據俄國下議院（State Duma）發布的新聞稿，栗戰書除了說中方準備好與俄國各界合作外，還向議會成員保證，「在涉及俄方切身利益的問題上，中國理解並支持俄羅斯，尤其是烏克蘭局勢。」

新華社只說「中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持」，沒有提到烏克蘭。

此外，中方的新聞稿提到，下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）與俄國聯邦委員會主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）均譴責美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「竄訪中國台灣地區」，俄國俄堅定奉行「一個中國」政策，願深化對中合作。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪12日會晤即將離任的俄羅斯駐中國大使杰尼索夫（Andrey Denisov）時說，中方願同俄方一道，不斷做細做實兩國高水平戰略協作內涵，維護雙方共同利益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

CNN報導，聲明有落差雖不罕見，但華府智庫戰略暨國際研究中心研究員哈特（Brian Hart）說，俄國聲明比中方任何版本都要前進，若俄國不說明，恐激怒部分北京人士。

美國約翰霍普金斯大學教授布蘭德斯（Hal Brands）表示，烏克蘭戰爭可能會影響莫斯科政治穩定，衝擊北京的戰略夥伴關係，中方不會坐視不理；若俄國處境惡化，普亭會向北京爭取更多支持，若北京沒有回應，中俄關係會比很多分析師想像得更快陷入緊張。

烏克蘭 普亭 北京

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