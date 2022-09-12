新英王查理三世登基典禮上手指腫如香腸 醫生分析原因

每日郵報報導，英國女王伊麗莎白二世8日逝世後，73歲的王儲查理三世正式繼位成為新英王，但10日出席登基典禮時被發現手指腫脹如「香腸」，引起民眾議論，擔心他的健康出狀況。

報導指出，查理三世深受關節水腫困擾多年，2012年前往澳洲出席活動時，甚至自嘲那是「香腸手指」。

一位英國醫生奈伊（Gareth Nye）分析後直指兩大原因。首先，對65歲以上長者來說，水腫是相當常見的症狀，通常出現在腿部和腳踝，手指也可能出現腫脹，另一個潛在原因則是關節炎。

奈伊還指出，其他原因則可能是鹽分攝取過量、服用高血壓或類固醇藥物等等。奈伊並說，水腫通常只是因為老化導致，並非嚴重健康問題的跡象，民眾不用太過擔心。