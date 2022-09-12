快訊

獨／部編版客語紙本教材來不及印 師生已兩周沒課本用

新英王查理三世登基典禮上手指腫如香腸 醫生分析原因

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
新英王查理三世10日在登基典禮上被發現手指水腫，引發外界擔憂他的健康狀況。美聯社
新英王查理三世10日在登基典禮上被發現手指水腫，引發外界擔憂他的健康狀況。美聯社

每日郵報報導，英國女王伊麗莎白二世8日逝世後，73歲的王儲查理三世正式繼位成為新英王，但10日出席登基典禮時被發現手指腫脹如「香腸」，引起民眾議論，擔心他的健康出狀況。

報導指出，查理三世深受關節水腫困擾多年，2012年前往澳洲出席活動時，甚至自嘲那是「香腸手指」。

一位英國醫生奈伊（Gareth Nye）分析後直指兩大原因。首先，對65歲以上長者來說，水腫是相當常見的症狀，通常出現在腿部和腳踝，手指也可能出現腫脹，另一個潛在原因則是關節炎。

奈伊還指出，其他原因則可能是鹽分攝取過量、服用高血壓或類固醇藥物等等。奈伊並說，水腫通常只是因為老化導致，並非嚴重健康問題的跡象，民眾不用太過擔心。

英國女王 水腫 查理三世

延伸閱讀

英王查理國會接受弔唁 承諾維護憲政原則

即位儀式不耐煩？ 查理三世「咬牙切齒」畫面曝光

英國新王查理三世登基 電視全程轉播

查理三世登基 場內齊喊「天佑吾王」 場外高唱英國國歌

相關新聞

新英王查理三世登基典禮上手指腫如香腸 醫生分析原因

每日郵報報導，英國女王伊麗莎白二世8日逝世後，73歲的王儲查理三世正式繼位成為新英王，但10日出席登基典禮時被發現手指腫...

紐西蘭總理：暫不尋求改制共和 有更急問題要解決

紐西蘭總理阿爾登12日表示，她的政府短期內不會尋求改制共和，雖然她認為紐西蘭最終會成為一個共和國，且很可能在她有生之年實...

沖繩知事連任 他不要駐日美軍基地留下來

日本沖繩縣知事選舉今天結果出爐，由現任知事玉城鄧尼勝選連任。此次選舉最大焦點是美軍普天間基地的去留，攸關日本安保政策，玉...

瑞典國會大選 民調：左派陣營微幅領先

瑞典今天舉行國會選舉，兩份出口民調顯示，社會民主黨籍女性總理安德森（Magdalena Andersson）所領導的左派...

大英國協要鬆了？ 安地卡率先表態：3年公投改共和

同時身兼14個大英國協成員國國家元首的英國女王伊麗莎白二世於格林威治標準時間8日駕崩，屬國當中過去因女王的高人氣而不完全...

瑞典國會左右激戰 右派力圖翻轉政局

瑞典國會大選戰況膠著，導致選舉結果要延遲公布！大選初步結果顯示，瑞典總理安德森的中左翼陣營獲得了 49.8% 的支持度，險勝由瑞典民主黨主導的右翼聯盟。但隨著計票數增加，右翼政黨卻反超執政黨，有望成為第一大黨。選務當局表示，預期要到14日才能完成計票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。