新英王查理三世登基典禮上手指腫如香腸 醫生分析原因
每日郵報報導，英國女王伊麗莎白二世8日逝世後，73歲的王儲查理三世正式繼位成為新英王，但10日出席登基典禮時被發現手指腫脹如「香腸」，引起民眾議論，擔心他的健康出狀況。
報導指出，查理三世深受關節水腫困擾多年，2012年前往澳洲出席活動時，甚至自嘲那是「香腸手指」。
一位英國醫生奈伊（Gareth Nye）分析後直指兩大原因。首先，對65歲以上長者來說，水腫是相當常見的症狀，通常出現在腿部和腳踝，手指也可能出現腫脹，另一個潛在原因則是關節炎。
奈伊還指出，其他原因則可能是鹽分攝取過量、服用高血壓或類固醇藥物等等。奈伊並說，水腫通常只是因為老化導致，並非嚴重健康問題的跡象，民眾不用太過擔心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言