紐西蘭總理：暫不尋求改制共和 有更急問題要解決

紐西蘭總理阿爾登12日表示，她的政府短期內不會尋求改制共和，雖然她認為紐西蘭最終會成為一個共和國，且很可能在她有生之年實現，但她的政府還有更急迫的問題必須解決。

這是英國女王伊麗莎白二世去世後，阿爾登首次就此問題發表談話。紐西蘭奉英國君主為元首，阿爾登此前曾表態支持紐西蘭成為共和國。

她在威靈頓記者會上談到改制共和的問題說，「我認為這很可能在我有生之年發生，但我不認為這是一項短期措施，或是短期內的議程」，並稱她的政府不會討論這個問題，「很大程度上是因為我從來沒有感覺到急迫感」。

阿爾登還說，現在不是討論這種重大轉變的時候。「我們面臨的挑戰太多了。這是一個重大辯論。我認為這不會很快發生，也不應很快發生。」