瑞典國會左右激戰 右派力圖翻轉政局

瑞典國會大選戰況膠著，導致選舉結果要延遲公布！大選初步結果顯示，瑞典總理安德森的中左翼陣營獲得了 49.8% 的支持度，險勝由瑞典民主黨主導的右翼聯盟。但隨著計票數增加，右翼政黨卻反超執政黨，有望成為第一大黨。選務當局表示，預期要到14日才能完成計票。

左右翼戰況膠著

《CNN》報導，瑞典選舉完成投票，最初由安德森領導的社會民主黨為主的中左翼聯盟，以不到1%的差距，險勝瑞典民主黨為主的右翼聯盟。民調預測，執政8年的中左翼聯盟將取得國會過半數的席次，而右翼聯盟則僅會略輸3個席次，成為該國第二大黨。

然而，《衛報》報導，隨著計票數增加，結果卻出現意外的翻轉，票數向右翼聯盟傾斜，反而是右翼政黨能在國會中取得過半的席次。瑞典民主黨領導人奧克森高呼，「看來權力要發生變化了」，並要引領右翼聯盟走向選戰的勝利。

根據目前已開出超過90%選區選票，依目前的計票結果來看，安德森所領導的左派陣營在349席的國會中取得173席；而瑞典民主黨為主的右翼集團則拿下176席。但選務當局表示，預期要到14日，也就是海外選票和最後的提前投票選票，都完成計票後才會有最終結果。

「從納粹演變而來政黨」

瑞典民主黨是二次世界大戰後殘留在瑞典納粹運動所形成的政黨，引發不小爭議。但在瑞典犯罪率升高、槍擊事件頻傳、幫派犯罪越趨嚴重的情勢下，該黨提出的加重刑罰、將外國籍罪犯驅逐出境等政見，也吸引了愈來愈多選民支持。

大學文化講師胡比內特痛批，「瑞典民主黨仍是世界最大的納粹黨」，即使較為中立的競選語言，改變過去被質疑為反移民、種族歧視的形象，該黨依舊擺脫不了過往與極右派運動的歷史淵源，甚至將自己視為是拯救瑞典多數白人的政治力量。

瑞典民主黨主張，近期瑞典持續上升的槍擊案與暴力事件，大多肇因於過往大規模引入移民。而在此次選舉，右派政黨取得前所未有的歡迎，也直指瑞典對移民深感不安的病灶，更掩蓋了對能源價格、醫療健保不足等民生議題。

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