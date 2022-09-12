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北愛爾蘭協議立場相左 英美關係恐惡化

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
儘管英國脫歐，北愛爾蘭實質上仍留在歐盟單一市場。（Photo from Flickr）
儘管英國脫歐，北愛爾蘭實質上仍留在歐盟單一市場。（Photo from Flickr）

特拉斯外交政策遇瓶頸，英美立場相左鬧僵！特拉斯提出《北愛爾蘭協議》的修改要求，但拜登認為任何嘗試修改協議書的要求，不利於英美建立友好關係。儘管美方認為特拉斯的決策可能會傷害兩國關係，但北愛爾蘭阿爾斯特统一黨仍支持廢除《北愛爾蘭協議》以維持愛爾蘭在英國的地位。

立場不同鬧僵局

根據《BBC》，身為英國外交的捍衛者，特拉斯單方面要求修改《北愛爾蘭協議》，提出廢除議定書的立法方向。然而，該訴求遭到歐盟以及華盛頓反對，美國總統拜登認為，英國不應做出任何可能危及北愛爾蘭和平的事情，任何嘗試修改協議書的要求，都不利於英美建立友好關係。

BBC》另一則報導詳述《北愛爾蘭協議》的來龍去脈，該為議定書脫歐協議的一部分，條文規定從英國運往北愛爾蘭的貨物，需進行額外的海關檢查。一方面，歐盟認為北愛與歐盟會員國之間的貿易流通，有助於維護和平。而另一方面意即，儘管英國脫歐，北愛爾蘭實質上仍留在歐盟單一市場。

英美各說各話

根據《BBC》，儘管英國新任首相特拉斯致力於在外交政策上與的白宮步調一致，但目前美國人對於她仍相當陌生，多數華盛頓人甚至堅定地認為，英國新任首相特拉斯會高估「英美特殊關係」所帶來的利益，也認為她大肆吹噓自己解決英美關係惡化的能力。

民主黨國會議員比爾•基廷表示，英美的雙邊貿易協定的討論，恐將因兩國對「北愛爾蘭協議」的不同立場而停擺。此外，大西洋理事會的傑出研究員弗朗西斯•伯威爾預測，如果英國執意修改條例，兩國高層互訪的頻率也會減少，英美關係恐惡化。

儘管美國不認同特拉斯的作法，北愛爾蘭的兩大聯合派政黨之一的阿爾斯特统一黨仍支持廢除《北愛爾蘭協議》，他們認為《北愛爾蘭協議》在愛爾蘭設立邊界，會破壞愛爾蘭在英國的地位。

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