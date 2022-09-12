空汙致癌！ 專家找到癌症生成機制

突破性發現！根據倫敦的生物醫學研究中心弗朗西斯•克里克研究所（Francis Crick Institute）最新的研究，空氣污染並不會造成細胞DNA的損害，但會喚醒受損的舊細胞，造成癌細胞病變。了解癌細胞的機制，研究人員能夠通過使用一種阻斷警報信號的藥物，避免暴露於空氣污染的老鼠罹患癌症。這項實驗證明了空氣污染的影響，也釐清了罹患癌症的基本原理，是個重大的雙重突破。

劃時代的突破

根據《BBC》報導，倫敦的生物醫學研究中心弗朗西斯•克里克研究所（Francis Crick Institute）的最新研究找到致癌因子導致癌細胞病變的生成機制。英國癌症研究中心的斯旺頓教授表示，這項新發現是個「劃時代的突破。」由於掌握了致癌物質在身體的作用，未來人們有高機率開發出預防癌症的藥物。

傳統醫學觀念認為癌症始於DNA突變的的癌細胞，然而，該研究發現，許多會導致癌症的物質，例如空氣污染，並不會害人們的DNA。實際上，損傷早已隨著年齡的增長，存在人們的細胞DNA，只是需要一些致癌物質觸發癌症細胞病變。

弗朗西斯•克里克研究所的科學家從研究吸菸者罹患肺癌發現，空氣污染程度較高的地方，有更多非吸煙引起的肺癌因子。學者發現，在50歲人的肺中，每 600,000 個細胞，約有一個潛在的突變細胞。而居住在高空汙染區的民眾，有相當高的機率觸發癌細胞病變，這也說明為何居住在高空汙染區明明沒有抽菸習慣，卻罹患肺癌。

預防癌症有解方

耕耘多年的科學家們正在翻轉人們對的想法。斯旺頓教授興奮地説，這項實驗將透過重新思考腫瘤生成，引領人類走向「分子癌症預防」的新時代。他認為未來住在高污染地區的民眾，有相當高的機率能服用抗癌藥物。

目前醫生們已在心血管疾病的實驗中，意外發現降低患肺癌的風險的細胞介素-1-β 藥物，未來服用預防癌症藥物的日子指日可待。

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