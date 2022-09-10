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美國防部：F-35戰機的中製零件沒風險 將尋求國安豁免恢復供貨

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國防部「F-35聯合項目辦公室」（JPO）日前發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，因此要求洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）暫停交付該型戰機。路透
美國國防部「F-35聯合項目辦公室」（JPO）日前發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，因此要求洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）暫停交付該型戰機。路透

美國國防部「F-35聯合項目辦公室」（JPO）日前發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，因此要求洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）暫停交付該型戰機，JPO著手調查後於9日表示，磁鐵中的合金不會影響國安或飛安，將尋求國家安全豁免，以恢復供貨。

彭博資訊報導，JPO指出，迄今為止所交付的超過825架F-35戰機中都包含由美國法律和五角大廈法規禁止的中國合金製成的零部件。

JPO表示，用於霍尼韋爾公司（Honeywell）製造的渦輪機中的磁鐵，自2003年以來就在飛機上使用。五角大廈發言人戈梅爾（Russell Goemaere）表示，這項可能會產製超過3000架戰機的F-35計畫，現在將尋求五角大廈武器採購長拉普蘭特（William LaPlante）的國家安全豁免，以恢復交付已經組裝好含有該合金的新戰機。

拉普蘭特9日表示，如果沒有國安或飛行安全問題，可能會撤回（暫停交付的決定）。「我希望這問題很快就能解決」。

根據戈梅爾說法，JPO預計不會更換已交付戰機中的磁鐵，若要更換，就要對500多架美國訓練和作戰飛機進行昂貴且耗時的改造。洛克希德馬丁公司表示，已和五角大廈在美國找到替代來源，可用於未來戰機。

美國法律和五角大廈採購法禁止使用中國、伊朗、北韓或俄羅斯製造的特殊金屬或合金。國防合約管理局8月19日向JPO通知此違規行為。

戰機 美國 F-35

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