【專家之眼】菲律賓新政府南海政策可能走向

就職近兩個半月的小馬可仕總統大致上已完成新政府核心內閣官員的任命，主要包括外交與國防部長。

職業外交官馬納羅(Enrique A. Manalo)於七月一日宣誓就職。之前，他曾代表菲律賓出席東協高級別官員會議，熟悉多邊外交事務，擔任過菲國常駐聯合國代表。

六月底，小馬可仕總統當選人提名退役的前參謀總長、資深副部長佛斯蒂諾(Jose Faustino Jr.)接掌國防部。目前他擔任菲國代理國防部長，將於十一月真除。

菲律賓新政府的南海政策未來走向可藉由觀察新總統、新外交部長、以及新國防部長的言論得到一個輪廓。

小馬可仕總統就任後表示，菲國在南海的領土主張一寸不讓，也將繼續依據2016年幾乎大獲全勝的「南海仲裁案」裁決維護其海洋權益。但他也說，新政府對菲中南海合作持開放態度，此包括海洋科學研究或石油探勘等。小馬可仕重申以和平方式解決南海衝突，期盼建立以規則為基礎的國際秩序。

八月，新外長馬納羅表示，馬尼拉認為菲美兩國在南海「可以聯合巡邏，這在(美菲)共同防禦條約範疇內」。依據此條約，任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，美菲將共同採取行動因應危險，此包括南海地區。

六月，將卸任的菲律賓外長陸新曾宣布，在杜特蒂總統的指示下，馬尼拉全面終止與北京的南海油氣資源開發合作協商。但日前，馬納羅也說，菲國有意重啟「菲中」南海油氣開發協商。

七月，候任部長佛斯蒂諾表示，如果受情勢所逼，菲國軍方將加強南海的巡邏。日前，佛斯蒂諾與美國國防部長奧斯丁通話時強調美方對菲國安全的承諾「無可推諉」，確認菲國於南海部署的武裝部隊、公務船與飛機都包括在一九五一年的「美菲共同防禦條約」範疇內。

美菲國防部長重申印太地區變遷動態下強化兩國聯盟的重要性，並同意在南海地區推動更密切協調行動。兩人也強調依據一九九八年所簽「軍隊互訪協定」和二○一四年「加強國防合作協議」深化兩國國防合作的必要性與重要性。

影響中菲南海問題的主要因素有三個：一、國家利益；二、民族主義與民意；三、法律規範 (國內法與國際法)，此包括憲法、海洋立法與主張、以及《聯合國海洋法公約》。

北京視南海問題為其「核心利益」，攸關國家海洋、領土、戰略安全等權益，不會讓步；「島嶼被竊占」、「資源被掠奪」、「海洋興國」等民族意識和民意在政治教育與內宣下變得越趨強硬；憲法、領海、海警、海上交通安全等法的適用，及維權執法範圍延伸擴大至南海地區。

菲律賓南海政策同樣受此三大因素的約束。菲國堅持「西菲律賓海」(南海)內卡拉雅安(卡拉揚)島群的領土主權屬菲，一分一厘都不會讓，且此海域內菲國所擁有專屬經濟海域和大陸礁層內有關海洋資源開發的主權權利；國內民意就南海問題大多也持反中立場，反對與中共共同合作開發南海資源；憲法規定外國在菲方所主張海域共同開發應與菲律賓公民或六成資本由菲國公民擁有的公司達成協議，且開發成果之六成應歸菲方所有；「南海仲裁案」裁決也是菲律賓所堅持遵循的法律規範，不可能放棄或弱化。

未來，小馬可仕總統執政六年期間，中共與菲律賓在南海的衝突勢必持續不斷，南海問題之獲得解決也無可能。二十大後中共新政治格局與南海政策、中美關係、中美南海博弈、以及國際總體政經情勢的演變和發展都將制約中菲南海合作的可能。