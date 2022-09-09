德國聯邦經濟部醞釀強硬路線 降低對中國市場的依賴

路透社引述多個消息人士表示，德國聯邦經濟部正在考慮取消向在中國經營的德國企業提供國家投資出口擔保。除此之外，德國復興信貸銀行（KfW）應該審核是否可以減少在華德國企業的信貸額度，同時通過擴大信貸額度以換取擴大在印尼等亞洲其它國家的投資和經營。

德國一名政府官員說：「我們希望避免德國經濟變得過於依賴中國。」

據熟悉相關情況的消息人士透露，德國經濟部也在重新考慮是否停止包括在中國舉辦推介活動或者培訓經理人等在內的小型項目。根據德國經濟部提供的數據，從2008年到2021年，1000多名中國管理人員參加了德中雙邊職業經理人培訓計劃。此後由於受到新冠疫情的影響，該培訓計劃已經暫停。

G7將協商在世貿組織向中國提起訴訟

多年來，德國商界和政界一直希望對華經貿關係可以實現對等原則。簡單來說就是外國在華企業應該可以獲得在歐洲投資的中國企業平等的條件。德國一名政府官員說，七國集團應該討論是否向世貿組織（WTO）就中國市場對外資的准入限制提起訴訟。他說：「我們應該向北京表明，我們也准備為公平的原則而抗爭。」這名政府官員補充說，目前還在考慮的也包括，今後是否不僅要對中國企業在德國的投資進行審查，同時也要對德國企業在中國的投資進行審查。

2020年12月30日，中歐領導人共同宣布如期完成中歐全面投資協定談判。當時中國商務部表示，協定涉及領域遠遠超越傳統雙邊投資協定，談判成果涵蓋市場准入承諾、公平競爭規則、可持續發展和爭端解決四方面內容。BBC引述智庫布魯蓋爾中心（Bruegel）研究員艾西亞（Alicia García-Herrero）的分析認為，中歐全面投資協定旨在代替25項歐盟成員國與中國的雙邊投資協定，「根本上是為了減少歐洲投資者在中國投資的不確定性」。

不過2021年，因為新疆人權議題，歐盟和中國之間的關係急轉直下。歐盟和北京方面先後宣布對對方的官員採取制裁行動。2021年5月20日，歐洲議會以599票贊成、30票反對、58票棄權，通過凍結《歐中全面投資協定》批准程序，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。

就德國經濟部可能採取的對華強硬路線，消息人士稱，經濟部尚未對相關措施做出決定，因為政府內部存在不同的意見和看法。

德國經濟部表示不會對具體的措施發表評論。不過經濟部一名發言人表示，德國企業正在努力實現經濟活動的多樣化。這名發言人說：「經濟部為了有針對性地幫助企業實現多樣性且加強經營活動的韌性，目前正在研究合適的措施。」他還說，並不是世貿組織的所有成員國都遵守約定的貿易規則。

德國經濟部以維吾爾少數民族受到迫害為由，已經終止向德國企業在新疆的投資提供政府擔保。經濟部表示，由於人權原因，一家企業提出的延長投資擔保的4項申請沒有得到批准。這家企業就是德國大眾汽車公司。

不過，新上任的大眾汽車總裁奧博穆（Oliver Blume）近期在接受《圖片報周日版》採訪時表示，希望繼續大眾在新疆工廠的運營。他說，大眾汽車為新疆人民提供了「安全並且相對高薪的工作」。在談到對中國市場的依賴時，奧博穆說：「過去幾十年裡，我們在中國非常成功。未來，我們也要在中國保持強勢地位。這就是我們要在創新技術上投資的原因。」

德國政界向企業施壓

路透社指出，德國政府希望在今年年底提出一份國家安全戰略，之後還會公布一份對華採取更強硬的路線的中國新戰略。其背景是擔心中國在外交政策上可能採取更為對抗性的路線，同時擔心德國對中國這個崛起中的超級大國的依賴性過大。最近台灣海峽的局勢也一再升級。

本周二（9月6日）德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）外交使節年會經濟日的活動上著重談到了經濟依賴性的問題。在提及俄羅斯入侵烏克蘭的同時，貝爾博克說：「我相信，無論是我們還是你們都不可能只按照『商務優先』的信條行事，而不去考慮長遠的風險和依賴性的問題。」在提到中國時她說：「對德國外交部來說，對德國政府來說，德國經濟的定位越廣，也就越穩定。」

今年8月，德國總理蕭茲在夏季記者會上呼籲德國企業無論是在供應鏈方面還是在貿易方面都不要過於依賴中國。他說：「我確信，德國企業已經做出了這個決定。」

德國經濟研究所（IW）公布的一份調查報告顯示，德國今年上半年在中國的直接投資出現歷史新高。據統計，今年1月到6月，德國企業在中國的直接投資高達100億歐元。在此之前，2000年以來，德國企業在華直接投資半年最高紀錄為62億歐元。

中國外交部：如果屬實，毫無邏輯、非常荒謬

今天（9月9日）中國外交部新聞例會上，路透社記者詢問發言人對「德國經濟部正制定一攬子措施以降低中國市場對德企吸引力」有何評論，是否擔心中德經濟合作會受此影響？

外交部發言人毛寧回應說：「我不掌握你說的情況。如果屬實，只能說德方有關措施毫無邏輯、非常荒謬。這些措施無論對德國自身經濟發展還是中德務實合作都沒有任何好處。過去50年來，中德始終秉持互利共贏原則推進經貿合作。盡管面對眾多不利條件，今年1至7月中德雙邊貿易和投資都保持增長。這種緊密的經濟聯系是市場規律和商業決策的結果，也是經濟全球化的縮影。」

毛寧還強調，「無論國際風雲如何變幻，中國堅持擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心也不會變」。她警告，「希望德方能秉持理性務實的對華政策，通過擴大雙向開放為兩國高水平互利合作和維護開放型世界經濟注入正能量，而不要搬起石頭砸了自己的腳」。

就有關德國考慮同七國集團其他成員一道就中方不公平貿易措施向世貿組織提出申訴的問題，毛寧回答說：「中方一貫按照世貿組織規則行事。如果德國要提起所謂起訴，中方將在世貿組織框架下捍衛自身合法權益。」

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