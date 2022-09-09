達成聲明 丹麥計劃將尋求庇護者先送盧安達

本周五，丹麥和盧安達政府達成一項聲明，表示將在難民和移民問題上進一步加強合作。其中包括建立一個機制，將那些在丹麥尋求庇護者轉移到盧安達，讓他們在那裡等候丹麥方面處理他們的避難申請。

2021年6月，丹麥議會以多數票通過了一項法律，允許該國在其它國家建立避難申請者中心。此舉使丹麥當局可以將尋求庇護者送到第三國，讓他們在那裡等候丹麥方面處理其申請。

歐盟委員會批評了該項目，並明確表示，如果這些計劃得到實施，它保留採取法律行動的權利。

英國也在尋求與盧安達合作。倫敦高等法院目前正在審查英國和盧安達簽署的有爭議的庇護協議。該協議規定，非法進入英國的人，無論來自哪裡，都將在其避難申請獲審之前被送到盧安達。他們可以在那裡申請去英國避難。若干尋求庇護者和難民組織已經提出了申訴，反對英國政府的這一計劃。

（德新社）

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