中印兩軍再度在邊境地區脫離接觸 陸國防部也發聲明

印度國防部在周四（9月8日）發表的一份聲明中表示，印度和中國在戈格拉- 溫泉（Gogra-Hotsprings）邊境地區的部隊已經開始通過協調計劃的方式脫離接觸，「這有利於邊境地區的和平與安寧」。

中國國防部也發表了類似的聲明。

今年7月，中印兩軍舉行了第十六輪軍長級會談，就解決邊界實控線有關摩擦點問題展開討論。中國國防部新聞發言人吳謙在新聞會上說，第十六輪軍長級會談達成四點共識：一是堅持政治引領，切實落實兩國領導人重要共識；二是著眼把握大局，推動兩國關係保持恢復勢頭；三是有效管控分歧，在問題解決前要切實維護邊境地區的安全穩定；四是保持溝通對話，盡快達成雙方都能接受的解決方案。

美聯社報導指出，中印兩國邊境線上主要有3個關鍵摩擦點：德普桑（Depsang）、班公湖（Pangong）以及戈格拉- 溫泉（Gogra-Hotsprings）。去年，中印兩軍在期班公湖地區的一線兵力實現脫離接觸。

中印兩國均在實際控制線的邊境地區駐扎了數萬兵力，並部署了包括飛機大炮在內的大量武器裝備。

2020年6月15日，中印兩軍在加勒萬河谷地區爆發衝突。據美國CNBC的報道，雙方軍人進行了8個多小時的血腥肉搏戰。印度政府方面稱，雙方約600人在幾乎完全黑暗的環境中用石塊、鐵棒和其他臨時武器戰鬥。中國軍方事後披露，一名團長和三名士兵在衝突中死亡。印度官方成印軍方面有20人在衝突中死亡。這是自1967年以來中印之間首次造成了人員死亡的衝突。

（美聯社）

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