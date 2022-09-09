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共同社爆統一教曾為安倍派議員拉票 動員多達8萬票

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本故首相安倍晉三。美聯社
日本故首相安倍晉三。美聯社

日本共同社報導，執政黨自民黨議員與「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）透過支援選舉建立牢固關係，在故首相安倍晉三派系議員選舉中，統一教相關團體據曾在全日本拉到多達八萬票。

共同社指出，8日公布的自民黨調查結果顯示，安倍派參議員井上義行曾委託統一教和相關團體支援選舉。井上在今年的競選活動中屢屢有統一教相關團體幹部出現。井上在2019年的參院選舉中以約8萬8000票落選，但這次獲得約16萬5000票順利當選，得票數增加近一倍。

至於多出的近八萬票從何而來？據自民黨消息人士稱，2016年的參院選舉中，當時首度當選參議員的宮島喜文獲得統一教相關團體拉票支持。宮島今年力爭連任，選前多次向安倍請求統一教方面的支援，但安倍態度消極，宮島也因此放棄參選。消息人士說：「聽說，這次選舉中的統一教相關選票流向井上，宮島被排除在支援對象外。」

營運透過數據分析輿論和選舉的「未來社會計畫」的三春充希指出，井上在老家神奈川縣小田原市等地得票數減少，但在全國各地得票數增加。據稱可能是在統一教相關設施所在地獲得更多選票。

共同社指出，記者鈴木Eito獲得統一教內部文件寫道，在2013年的參院選舉中，「首相親自要求我們支持這個人，他的當選或落選都仰賴組織票。此次選舉中，我們能否讓北村候選人當選，是組織『生死攸關』的問題」。文件中所指首相是指安倍晉三，而北村候選人是指當年首度當選參議員的北村經夫。

日本 安倍晉三 自民黨 議員

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