嚴防中國威脅 日印承諾擴大國防合作

（德國之聲中文網）日本與印度週四（9月8日）在東京舉行外交與國防部長級會議（2+2會談）。有鑑於中國近來擴大在東海及南海的海洋行動，兩國表示將深化海洋安保領域、展開多國聯合訓練、增加國防設備及技術等層面的合作。

日本經濟新聞報導，日印2+2會談週四（8日）登場，日方由外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一；印方由外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛格（Rajnath Singh）出席。

根據日本共同社報導，雙方在會晤過程中，談及與美澳的「四方會談機制」（Quad）的重要性。會後四位部長在一份聯合聲明中說，兩國表示將積極參與實現「自由開放的印度太平洋」。

聯合聲明中提到，日本和印度正在尋求聯合開發無人地面車輛，並將討論未來在國防設備和技術方面合作的具體領域。雙方一致同意多層次實施包含日印在內的多國聯合訓練，為儘早實現航空自衛隊和印度空軍首次戰機訓練推進協調。

印度國防部在一份新聞稿中提到，辛格和濱田靖一承諾將繼續推動包括代號達摩衛士（DharmaGuardian）、日本印度海事演習（IMEX）與馬拉巴爾（Malabar）在內的雙邊及多邊演習。辛格稱，印度和日本雙邊防衛演習的逐漸複雜化，正是兩國防衛合作持續深化的展現。

今年適逢印度與日本建立外交關係70週年，這也是印度與日本第二次展開2+2部長級會議，上一次是在2019年11月在新德裡舉行。

日憂中、俄威脅加劇

共同社指出，林芳正在磋商開始時，提及俄烏衝突和中國在台灣周邊實施大規模軍事演習，他強調「全球現有秩序遭遇挑戰，合作的必要性升高」。他和濱田就中國的軍事活動指出：「對國際社會的和平與穩定造成了深刻的影響。」

此次日印2+2會談舉行前夕，俄羅斯於9月1日至7日在其遠東地區，開展了多國聯合軍事演習，印度和中國皆派兵參加。

早前，東京就曾向莫斯科提出抗議，反對在日本聲稱擁有主權、但由俄羅斯控制的島嶼上進行多國軍事演習。此外日方還對中國與俄羅斯在上週末在日本北部海岸舉行的海軍射擊演習，表示 「嚴重關切」。

此外，根據日本經濟新聞報導，俄羅斯單方面終止與日本就北方領土（俄羅斯稱南千島群島）簽署的免簽證協議後，日本在9月6日予以譴責。但俄羅斯把這個決定，歸因於日本參與西方因應俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁。

（共同社、日本經濟新聞、美聯社）

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