自由之家發布北京媒體影響力報告 台灣最受影響

（德國之聲中文網）美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）週五（9日）發布「2022年北京全球媒體影響力報告」（Beijing's Global Media Influence 2022），顯示中國正在努力擴大對國際媒體的影響力，其中，台灣被認為是中國最密集影響，但抵禦能力也是最強的地方。

這份報告從2019年1月至2021年12月，觀察中國政府在全球30個國家的媒體影響力變化。在其中的在16個國家，中國的成果被評為「高」或「非常高」，這意味著中國試圖建立多種施壓方式。在這3年間，中國的影響力也在其中18個國家有所增加。

這些施壓方法包括恐嚇記者和新聞媒體、向地方和國家新聞機構，提供中國官方媒體內容、在社交媒體上放大親中國的聲音、對中國僑民進行信息流控制，以及控制內容分享平台。

該報告特別提到台灣、以色列、加納、英國、阿根廷、巴西、馬來西亞和印度等國，並談到當地記者和企業會進行自我審查。

報告的作者之一、自由之家的達特（Angeli Datt）解釋說，這都是美化中國在國外形象所做出的努力。她對德國之聲說：「北京開展這場激進而昂貴的全球行動，目的是塑造公眾輿論，扭曲人們對共產黨及其行動的看法。」

台灣受影響最大

台灣中央社報導，中共雖未有官媒與官員在台灣，台灣民眾也反對中共宣傳，但北京已透過新媒體戰術與策略，試圖製造在地分歧、損害台灣外交關係，並破壞台灣政府穩定。

報告指出，北京經常透過聯合製作、內容共享協議，將中國政府產出的內容刊登在地方媒體，這些內容不會明確標示為中國官方產品。中國官方也透過補貼媒體與網紅，公費參加中國各類活動、高峰會或給予行程外之報酬，以產出對中國友善的新聞內容，在地媒體也製作親中內容，並壓制人權報導，或其他不利中國政府議題。

此外，中國也會製造假訊息，透過中國官方機構直接在社群媒體發布，再被台灣媒體轉發，或是更常透過社群、網紅等擴大新聞來源擴散。

台灣政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年在報告中指出，假訊息活動一直是中國試圖影響台灣媒體論述的最重要手段之一。在報告撰寫期間，每個月都會檢測到數十起來自北京相關行為者的訊息操作，主要是利用新冠肺炎疫情詆毀台灣民選政府。

此外，中國官方或親中網民（俗稱小粉紅）會以經濟處罰、喪失中國市場、廣告收入及合約為威脅，逼迫台灣名人和企業在台灣地位問題上自我審查或是要求選邊站。

海外影響力亦大

報告還特別強調，北京會那些針對發表批評文章的華裔美國記者，以及對華裔澳大利亞研究人員，進行網路霸凌活動。

德國之聲還與一位不願透露姓名的駐歐洲中國記者進行了交談，該記者擔心如果他們公開和批評性地報導中國，他的家人可能會發生什麼。「你需要擔心的不僅僅是你自己」，他說。

德國之聲已聯繫德國外交部，目前他們對於這份報告沒有評論。

由於民主、機構和媒體融資的相對不穩定狀態，非洲是最容易受到中國影響的地區之一。

尼日利亞媒體專家烏梅傑（Emeka Umejei）告訴德國之聲，「中國媒體和非洲媒體之間有內容共享協議」，同時，中國大使館和當地媒體機構之間也有合作協議。這在非洲隨處可見」。因此，「大多數媒體機構，不會對中國進行批評性報導」

但報告也承認： 「中國行動技術和數位電視服務的普及，擴大了數百萬人獲得信息和通信的機會，特別是在非洲和東南亞。」

自由之家表示，全球對中國的看法比中國官方自2019年初，開始加強宣傳努力時更加消極。

達特解釋：「就在那時，全球對新疆的人權暴行、香港的抗議活動以及自 2020年以來的新冠病毒大流行，開始了全球譴責浪潮」。此外，「北京自己的許多行動，確實引起了全球對其所作所為的關注」， 達特說。

（綜合報導）

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