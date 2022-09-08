醜聞纏身卻是女王最疼愛的安德魯 趕往探視女王
英國女王伊麗莎白二世8日傳出龍體欠安，在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」（medical supervision）。女王的直系血親卑親屬都有被通知，紛紛趕往探視，包括據信是女王最疼愛的次子安德魯王子，也趕往女王下榻的蘇格蘭巴摩拉城堡。
安德魯因為捲入已故美國淫魔艾普斯坦醜聞以及涉及和未成年少女發生關係，已經被免除王室職務。
由於事出突然，王位繼承第一順位的女王長子查理與妻子卡蜜拉，以及第二順位繼承人女王長孫威廉，先後趕抵探視。
就連與王室漸行漸遠的女王次孫哈利和妻子梅根，得知消息後也趕往蘇格蘭巴摩拉城堡拜見女王。盛傳與父親查理和哥哥威廉失和的哈利，父子竟是在這種情況下重聚。
96歲的女王因行動不便，6日在巴摩拉城堡接見並任命新首相特拉斯，就位70年以來首度沒有在白金漢宮辦理新舊任首相交接，也沒有主持國協運動會開幕式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言