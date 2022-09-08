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醜聞纏身卻是女王最疼愛的安德魯 趕往探視女王

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
安德魯與女王合照於2020年。圖／美聯社
安德魯與女王合照於2020年。圖／美聯社

英國女王伊麗莎白二世8日傳出龍體欠安，在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」（medical supervision）。女王的直系血親卑親屬都有被通知，紛紛趕往探視，包括據信是女王最疼愛的次子安德魯王子，也趕往女王下榻的蘇格蘭巴摩拉城堡。

安德魯因為捲入已故美國淫魔艾普斯坦醜聞以及涉及和未成年少女發生關係，已經被免除王室職務。

由於事出突然，王位繼承第一順位的女王長子查理與妻子卡蜜拉，以及第二順位繼承人女王長孫威廉，先後趕抵探視。

就連與王室漸行漸遠的女王次孫哈利和妻子梅根，得知消息後也趕往蘇格蘭巴摩拉城堡拜見女王。盛傳與父親查理和哥哥威廉失和的哈利，父子竟是在這種情況下重聚。

96歲的女王因行動不便，6日在巴摩拉城堡接見並任命新首相特拉斯，就位70年以來首度沒有在白金漢宮辦理新舊任首相交接，也沒有主持國協運動會開幕式。

女王 王室 伊麗莎白二世

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