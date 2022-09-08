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人類發展指數首次連續兩年下降 中國排位微上升

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圖／德國之聲提供
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根據隸屬聯合國的國際最大無償多邊援助機構開發計劃署（UNDP）周四（9月8日）發表的最新一期《人類發展指數》報告，2021年，每10個國家中有9個國家生活條件變得惡化。開發署負責人施泰納（ Achim Steiner ）在介紹該報告時指出，全球指數連續第二年下降。他稱，我們必須向自己提出的尖銳問題是：我們不採取行動，原因何在？

研究者對191個國家在醫療健康、教育制度以及生活水准等領域進行評分得出各國發展指數。三十多年來，該指數第一次連續兩年下降。根據最新排名，瑞士是世界上最發達國家，指數為0.962；挪威和冰島幾乎與之並列。德國為0.942，排名第9，與2015年相比降5位。

中國的發展指數為0.768，排第79，值得指出的是，中國在1990年時的指數只有0.484，每年的排名都在以1.5%的速度在進步，自2015年至2021年，中國的排位上升了19位。香港則表現亮眼，以0.952的指數排第4位。

在1990年首版中，美國名列榜首，本次得分0.921，落至第21位。 尼日爾、乍得和南蘇丹在接受調查的191個國家中排名墊底。

施泰納感嘆道：我們生活在一個非常痛苦的時代，無論是大水、干旱、大火還是大流行瘟疫，世界從一個危機走向另一個危機，陷入搶救循環，不從根本上解決問題。他指出，統計學家們觀察到，世界範圍悲觀情緒增加：七個人中有六個人稱無安全感，三分之一的人說，無法信任他人。

施泰納同時強調，由於新的計算機技術、科學或新型谷物，人類仍有可能取得進展，例如，在肯尼亞，經由提供大規模啟動投資，現在，該國90%的電力需求來自可再生能源。施泰納表示，資助化石燃料的社會是在犯錯。

人類發展指數匯集並計算聯合國成員國國民的預期壽命、收入和受教育時間等數值，自1990年起每年公布。施泰納指出，2021年這樣的全面下降現象前所未見，即使在約10年前的國際金融危機高峰期，也只是約10%國家的指數下降。

（德新社）

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本文章由德國之聲授權提供】

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