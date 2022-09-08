能源危機靠誰拯救？歐洲尋盟友 瞄準阿爾及利亞卻遭質疑

擺脫俄國依賴，越接近冬季的歐洲，遭遇能源危機要靠誰來拯救？外媒日前報導，挪威、卡達、亞塞拜然都是新的替代來源，而最新消息，歐洲找到具有大量天然氣儲量的北非國家阿爾及利亞，不僅歐洲理事會主席米歇爾親自出訪，義大利、法國都已與阿國打好關係。不過，阿國的出口量因管線維護不佳有下滑，且與普丁友好，擔心落入新的能源脅迫政治圈套。

歐盟尋找能源提供者

《路透社》報導，由於俄烏戰爭釀的能源危機，西方世界逐步尋求擺脫俄國能源依賴的方法，隨著寒冬即將到來，歐洲尋找替代人選的腳步得加快，日前包含挪威、卡達、亞塞拜然都是新的人選，尋求沙國加量也是選項。而最新消息是阿爾及利亞是新的解答。

據《烽火報》報導，北非國家阿爾及利亞擁有大量天然氣儲量，被歐洲視為是新的管道，歐洲理事會主席米歇爾已經前去阿國拜訪，旨在加強該國與歐盟的合作，會面過阿國總統特本與外交部長拉瑪姆拉，米歇爾對阿國評價是「歐盟忠誠可靠的夥伴」。

事實上，早在米歇爾之前、義大利前總理德拉吉於7月已經數次出訪阿國，雙方敲定了40億美元的天然氣交易；而近期法國總統馬克宏也跟上出訪阿國，目的是修復兩國關係，馬克宏對會晤也相當滿意，認為是「歐洲團結的議題」。

不看好合作阿爾及利亞

但其實分析人士不看好阿爾及利亞成為歐盟忠實夥伴，原因是阿國因為管線維護不善以及設備陳舊，今年上半年的產量已下降18%，沒什麼道理去下注在阿國增量。另外管線會通過西班牙，但由於西國批准摩洛哥的西撒哈拉計畫、觸怒到阿國，阿國已經撤回駐馬德里大使、凍結了親西條約，甚至威脅提高能源價格，利用能源當籌碼做政治威脅的舉動，讓人擔心是俄羅斯的翻版。

另一個角度是與俄關係，阿爾及利亞是俄羅斯在非洲的主要盟友，俄烏戰爭爆發後，阿國甚至還派軍隊參與俄羅斯的軍事演習，軍隊參謀長賽伊德還出席莫斯科當局主導的國際安全會議，特本當局也接待了俄國外交部長拉夫羅夫，種種跡象都說明特本當局是友普丁的，歐盟轉而去依賴阿國能源，聽起來是與虎謀皮。

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