酷夏導致野火頻傳 歐洲排碳創新高

歐洲森林野火排碳再創新高。歐洲科學家透過觀測發現，今年夏季歐洲各地發生的森林野火不只造成大量面積森林消失，也產生超過600萬公噸排碳，已創下過去15年來新高。

野火排碳相當全國排碳

據《獨立報》報導，哥白尼大氣監測服務發現，2022年6月至8月，歐盟以及英國森林野火排碳量來到640萬公噸，是2007年來同期新高，排碳量更相當於摩洛哥1年全國排放量。野火在造成7月與8月燒掉的森林總面積超過42.5萬公頃。



該機構是利用衛星照片及火災輻射率推估出現在煙霧中的空氣污染物，今年最大的排碳來源主要來自於法國西南部與伊比利亞半島發生的野火。今年8月，法國西南部發生大火便燒掉7,000公頃森林。截至9月3日，法國在今年就燒掉了6.2萬公頃的森林，是2006-2021年整年平均的6倍。



據《愛爾蘭審查者報》報導，8 月中旬，法國吉倫特和鄰近的法國朗德省發生火災，造成至少1萬人被撤離，也讓歐盟各國派出360多名消防員和100輛特種陸地車輛支援已在現場滅火的1,000名法國消防員。

歐洲各地野火頻傳

另外，今年夏季受到熱浪與乾燥條件持續影響，英國部分地區野火發生也增加了5倍，其他包括斯洛伐尼亞、捷克、匈牙利與德國也陸續傳出大型野火，德國燒掉的面積也來到4,293公頃，更是過去的2倍。



研究人員布靈頓表示，「歐洲西南部大火的規模和持續時間讓歐洲出現15年來夏季排碳量新高，令人擔憂，而且大多數火災都發生在氣候變遷提高植被易燃性的地方，例如歐洲西南部。」



在7月和8月的熱浪之後，大火也持續在歐洲肆虐，讓法國、葡萄牙和西班牙等國出現難以控制的大火。

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