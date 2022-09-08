中、俄關係再深化 普亭、習近平二度會面

中國與俄羅斯的反西方政營連結愈來愈緊密！據俄羅斯駐北京使館7日透露，中國國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭15日在烏茲別克舉辦的上海合作組織峰會碰面，這將是習近平自疫情爆發2年半以來首度出國。專家認為，兩國在國際上都遭到孤立，在這次見面更能深化彼此友誼，加強對抗西方的意志。

中俄共抗民主聯盟

根據《美聯社》7日報導，俄羅斯駐北京使館表示，普亭與習近平15日將在烏茲別克的上海合作組織峰會碰面，普亭稍後也在俄羅斯的經濟論壇親口跟政治局常委栗戰書表達想跟習近平見面的邀請。這將是兩國元首今年第二次碰面，也將會是習近平在疫情爆發後首次出國。

不過中國外交部卻沒有對此評論，僅表示無可奉告。《美聯社》分析，普亭目前因俄烏戰爭讓國內面臨西方制裁，習近平也因為台灣問題還有遭新疆人權報告指控侵害維吾爾人權益與西方關係鬧僵，兩國不約而同都加強對國內言論的管控，侵害少數民族與反對者的權益，抵抗西方的自由民主價值。

對雙方都有好處

卡內基國際和平基金會資深研究員加布耶夫受訪時指出，這次會面對於普亭來說，有機會向西方展現俄羅斯仍有強力盟友支持，「有中國支持我（普亭），西方的制裁無法奏效。」對於習近平來說，這可以促進國內的民族主義情緒釋放，以緩解國內對於美中關係降溫的質疑聲浪。

加布耶夫也強調，中國不會因為俄羅斯受到更多孤立而屈服。兩國的關係也因為西方的抵制而加溫，原本兩國在軍事上的交流其實沒有外界想像深，但普亭近來也對外宣稱，將與中國分享高度敏感的軍事科技，以促進中國的防衛能力。

但《紐約時報》提到，中國對外並未正式表態支持俄羅斯入侵烏克蘭，雖然兩國的關係拉近，但中國仍未完全一面倒挺俄羅斯。中國也試圖避免高調宣傳對俄羅斯的經濟援助，讓西方找到機會制裁中國。

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