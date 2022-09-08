美國F-35戰機含中國製零件 暫停付貨

（德國之聲中文網）美國國防部週三（9月7日）決定暫停交付新型F-35戰機，原因是製造商發現引擎內有未經授權使用的中國材料製成的磁鐵零件。國防部發言人表示，涉事的合金部件位於渦輪引擎，製造商在8月中調查發現它不符合美國採購法例並主動通報，目前已經找到替代貨源。

F-35戰機製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）表示，正與合作伙伴檢視供應鏈，涉事部件沒有接觸任何敏感資訊。洛克希德馬丁公司指，該渦輪引擎是由另一家美國廠商霍尼韋爾（Honeywell）製造，違規的磁鐵含有來自中國的鈷和釤合金。霍尼韋爾則回應，公司依然致力供應高品質產品，以符合所有客戶的合約要求。

國防部確認，該零件不會傳送資料、損害戰機的完整性或戰鬥能力，沒有造成風險。事件不影響現役的F-35戰機，但當局暫停把新的F35戰機交付貨至軍事分部和國際客戶。

F-35戰機為美國空軍、海軍和海軍陸戰隊所用，另外有10個國家正在採用。負責管理合約的部門正在調查為何中國製合金部件會出現於F-35戰機。

該渦輪機是把輔助動力組件和空氣循環機連結為一個設備，它負責提供電力予地面維修、主引擎和應急電源設備，並在地面維修期間為熱力管理系統提供壓縮空氣。

對此，中國官方尚未有公開回應。

（路透社、Politico）

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