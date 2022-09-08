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矢言消弭民粹主義 印度反對黨遊行3千里

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度最大反對黨國大黨領袖拉胡爾‧甘地（中）7日宣布3500公里的團結大遊行，希望藉此爭取民眾支持，但人民黨掌握多數席次，要挑戰不容易。（@RahulGandhi）
印度最大反對黨國大黨領袖拉胡爾‧甘地（中）7日宣布3500公里的團結大遊行，希望藉此爭取民眾支持，但人民黨掌握多數席次，要挑戰不容易。（@RahulGandhi）

印度反對黨希望透過盛大遊行，打破總理莫迪以民粹主義操弄印度的困境！印度老牌政黨國大黨領袖拉胡爾‧甘地7日宣布，將效仿印度聖雄甘地的非暴力抗爭，在全國遊行3500公里，號召印度人團結，打擊宗教衝突、失業率升高與民主的弱化。不過執政黨人民黨在國會仍保有極大領先，反對黨不易挑戰成功。

打破莫迪的民粹統治

根據《半島電視台》報導，拉胡爾‧甘地7日發動「團結」遊行，透過致敬印度聖雄甘地過去的非暴力抗爭凝聚印度人心。他將從印度南部科摩林角城，花150天的時間遊行到喀什米爾的首府斯里納加爾。總共超過3500公里的距離，拉胡爾希望藉此爭取更多印度民眾支持。

印度郵報》提到，國大黨希望將此行主題聚焦在印度的宗教衝突、受疫情影響惡化的通膨與失業率、還有不滿總理莫迪以法律破壞民主的行為。

拉胡爾痛批人民黨的總理莫迪以印度教民族主義分化印度，打壓境內穆斯林，讓許多穆斯林因國內高漲的「伊斯蘭恐懼症」遭到殺害。

國大黨挑戰艱難

拉胡爾說到，印度國旗的三種顏色就象徵國家保障宗教自由，但如今這樣的精神正遭到人民黨挑戰，希望更多民眾能更加入遊行，並在2024年以選票終結人民黨的政權。不過莫迪自2014年上任以來，煽動民族主義與民粹主義已讓他贏得兩屆選舉，國大黨要重回過去對如尼赫魯家族對印度政局的深厚影響並不容易。

印度將在2024年贏來人民院（下議院）選舉，並決定下屆首相人選，但目前在543席國會議員中，印度人民黨為首的執政聯盟佔據355席優勢，人民黨本身的303席更可以單獨過半，反對黨僅有207席且立場各異，國大黨的席次更衰退到只剩52席，外界對於拉胡爾發動的遊行會有多少效果仍有疑慮。

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