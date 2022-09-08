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亞洲航空股表現俏！長榮航漲幅在全球同業排第二

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
長榮航股價今年來上漲超過18%，在全球航空業中表現高居第二。本報系資料照片
長榮航股價今年來上漲超過18%，在全球航空業中表現高居第二。本報系資料照片

亞洲航空股今年來的股價表現傲視全球同業，儘管中國大陸仍堅持新冠清零政策、實施封鎖和限制旅行，但亞洲多數地區仍重新開放旅遊，使得亞洲航空公司今年維持漲幅。其中，長榮航（2618）今年來上漲超過18%，在全球航空業中表現高居第二。

亞洲航空股是彭博航空業指數中唯一上漲的族群，漲幅最高的是香港國泰航空，今年來漲幅超過30%。雖然國泰航空一直受到香港的新冠防疫規定衝擊，但隨著香港鬆綁旅館檢疫隔離規定，國泰航空股價今年來穩步上漲。

台灣的長榮航今年來上漲18.4%，日本航空公司（JAL）上漲16.67%，全日空漲10%，全都寫下二位數漲幅，在全球航空業者股價表現分居第二至第四名。新加坡航空與澳洲航空公司漲幅分別為7%與4%。

總計29檔股票的彭博全球航空指數今年來下滑15%，其中以廉價航空易捷航空（EasyJet）表現墊底，今年累計下跌34%。

彭博行業研究分析師巴克斯（Tim Bacchus）表示：「亞洲孩址是處在自身『報復性旅遊』時期的初期階段，這股趨勢在美國和歐洲已經大致實現。」

國泰航空 香港 長榮

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