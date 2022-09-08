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印太經濟框架啟動會明在美登場 考慮建半導體緊急儲備

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國周四起主辦為期兩天的印太經濟框架首次會議，考慮建立供應鏈的危機管理機制。路透
美國周四起主辦為期兩天的印太經濟框架首次會議，考慮建立供應鏈的危機管理機制。路透

美國將主辦印太經濟框架（IPEF）的首次會議，部長級官員周四和周五兩天會齊聚洛杉磯，參與實體會議。根據日經報導，IPEF的14個成員國將考慮創建一個正式體系，在發生例如軍事衝突和疫情等干擾供應鏈等國際緊急事件時，可分享半導體、醫療用品和其他重要物資。

白宮的設想是利用IPEF來對抗中國大陸在亞太地區日益增強的影響力。提出供應鏈危機管理機制，是因應各國有許多重要物資均廣泛仰賴中國大陸供應，包括工業上不可或缺的稀土，以及醫療照護工作人員使用的個人防護裝備。

提議內容包括改善供應鏈的訊息溝通。每個成員國將為此指派聯絡員，分享庫存和風險資訊，並在物資的替代來源上進行合作。同時，也希望提高重要物資的移轉效率。分享體系除針對半導外，還可能納入個人防護裝備、稀土和儲電池。

如果IPEF成員國敲定了聯合聲明，同意此一機制，明年可以開始著手準備。

美國總統拜登提出的IPEF，由13國在今年5月組成，其中包括也參與G20的日本、印度、南韓、澳洲和印尼等，斐濟則在5月稍晚加入成為第14個成員國。IPEF的GDP總額約占全球的40%。在全球半導體供應鏈占據重要地位的台灣尚未加入。

IPEF的細節目前還不明朗，預計不會像傳統的自由貿易協定那樣降低關稅。透過降低關稅來增加所謂的市場准入，是美國自1990年代初北美自由貿易協定以來，談判大約12個自由貿易協定的共同標誌。但來自華府的反對聲音，民主黨和共和黨都有，使得此類協議遭遇政治阻礙——即便不是完全不可能。

亞洲貿易中心執行董事Deborah Elms談到該框架時表示，「目前，仍舊是謹慎樂觀加上不確定性。希望洛杉磯這兩天的活動過後，對其功用能有更清楚的認識。例如範圍如何？要做什麼，以及可以因此獲得什麼？」

IPEF 美國 自由貿易

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