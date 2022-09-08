若拜習在G20會晤 白宮：不預期會有重大成果

針對拜習面對面會晤，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受彭博電視專訪時表示，目前沒有兩人要在20國集團（G20）峰會時會晤的計畫，且他不預期拜習會會談出重大成果。

美國總統拜登自上任以來，5度與中國大陸國家主席習近平通話或視訊會談，但尚未面對面會晤；兩人今年7月底最近一次通話時共識推動實體會議。

外界推測，最為可能是在參加全球領導人會議時舉行場邊會談，截至今年底，分別有11月15日到16日在印尼峇厘島舉行的G20峰會，以及18日到19日在泰國曼谷的亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議。

記者6日詢問拜登，會不會在G20開會時和習近平碰面？拜登說，「若他也在那的話，我確定我會見到他。」

彭博資訊7日報導，蘇利文說，G20峰會當然是一個兩人坐下來面對面談話的機會，但還不確定；若拜習真的碰面了，他也不預期會有什麼重大成果。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月訪台後，美中關係持續緊張；白宮近日表示，相關作業進行中，會面的時間和地點都還沒確認。

此外，英國首相特拉斯（Liz Truss）剛走馬上任，蘇利文說，美英關係不會有什麼根本性的改變，雙方持續就俄羅斯、中國大陸和伊朗議題深入交換意見，密切合作。