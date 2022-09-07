關係升溫 大陸採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付

大陸中國石油集團網站7日發布，在第七屆東方經濟論壇期間，中石油董事長戴厚良，與俄羅斯天然氣工業股份公司（簡稱「俄氣公司」）總裁米勒舉行視訊會議，雙方簽署「中俄東線天然氣購銷協議」相關補充協議，協議中包括確定了將過渡到以本幣結算，也就是用盧布和人民幣向大陸供應天然氣的付款方式。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄氣公司在視訊會議後發布的聲明表示，公司總裁米勒與中石油董事長戴厚良討論了公司之間廣泛的合作領域，簽署了中俄東線天然氣管道（西伯利亞力量）的長期天然氣銷售合約的補充協議。協議中包括確定了將過渡到以本幣結算，也就是用盧布和人民幣，向大陸供應天然氣的付款方式。

米勒還表示，新的支付機制是一個互惠互利、及時、可靠和實用的解決方案。「我相信，這將簡化結算，為其他公司樹立一個傑出的榜樣，並為我們的經濟發展提供額外的動力。」

俄國總統普亭在「東方經濟論壇」上表示，美國為追求自身利益，破壞世界經濟秩序基礎，美元和英鎊已失去可信度，因此俄國正放棄使用美元與英鎊。

公開資料顯示，中俄東線天然氣管道於2019年底投產，開始對華供應天然氣，2020年達到41億立方公尺，第二年增加2.5倍，達104億立方米。隨著項目的進展，計劃每年增加交付量，直到2025年達到380億立方米的設計年產能。

俄氣公司聲明還提到，雙方在會議期間還特別關注了「西伯利亞力量-2」管道（中俄西線天然氣管道）、蒙古國境內的“東方聯盟”輸氣管道，以及中俄遠東線天然氣管道。俄氣公司已經開始著手相關管道的設計工作。

上海財聯社報導，自俄烏危機爆發以來，隨著歐美國家發動一系列制裁，俄羅斯總統普亭立即要求，在歐洲接收俄羅斯天然氣的國家以盧布支付，以規避西方的製裁。

除了大陸，俄羅斯在與土耳其進行天然氣交易時，也將改用盧布支付。據外媒報導，俄土的天然氣交易改用盧布沒有立即生效，仍有三分之二的貨物將以歐元和美元支付。

俄羅斯與大陸貿易量的增加，有助提振市場對人民幣的需求。由於在西方制裁下大量貿易不再使用美元和歐元支付，俄羅斯現在是大陸以外的第三大人民幣交易市場，僅次於香港和英國這兩個傳統的主要離岸人民幣支付中心。

俄羅斯當前的石油出口已經採用人民幣而不是美元來支付，同時俄羅斯也接受了以人民幣進行煤炭交易。