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阿富汗少數族群 受ISIS威脅很無助

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
占領阿富汗的塔利班無法發揮正常國家功能，讓人權團體擔心境內少數族群遭到武裝團體針對。（Photo by form PxHere）
占領阿富汗的塔利班無法發揮正常國家功能，讓人權團體擔心境內少數族群遭到武裝團體針對。（Photo by form PxHere）

政府居然無法保護境內少數族群受到死亡威脅？國際人權NGO人權觀察6日警告，阿富汗境內的ISIS武裝團體對該國境內的哈扎拉人進行的攻擊，恐導致他們出現生存危機，但掌控阿富汗的塔利班卻因力量不足，無法保護哈扎拉人。塔利班雖占領阿富汗，但該國境內仍有許多武裝團體割據，民眾仍無法安心生活。

無力保護少數族群

根據《半島電視台》7日報導，人權觀察指出，自從塔利班去年掌權至今，基地組織呼羅珊省ISIL（ISIS另外名稱）至少對信奉什葉派的哈扎拉人發動13起攻擊，造成近700人死亡，而且塔利班對媒體的打壓，傷亡人數恐比想像多更多，他們呼籲塔利班應該保護這些人，並協助受恐攻的生還者渡過危機。

塔利班佔領阿富汗後，國際紛紛對阿富汗進行制裁，包括物資禁運還有凍結政府帳戶，這也導致阿富汗境內出現嚴重的人道與糧食危機，容易成為恐怖主義滋長的溫床。《半島》直言，呼羅珊省ISIL已經成為塔利班最大的安全威脅，人權組織則擔心被呼羅珊省ISIL占領地區居民的人權安危。

塔利班人權黑帳多

一位哥哥因恐攻死亡的民眾匿名受訪時透露，被呼羅珊省ISIL占領後，小孩就不能去上學了，商店也要很早就打烊，當地的清真寺在恐攻後就沒有再對外開放，加上塔利班原本對女性工作、就學的限制，讓被占領區的家庭無人能賺錢謀生，陷入經濟困境。

阿富汗雖然去年9月後就被塔利班統治，但由於該國境內地形崎嶇，各族群與不同武裝勢力盤據各地，塔利班其實並未全面統治阿富汗，加上塔利班過去在人權、女性保障方面劣跡斑斑，讓國際不敢輕易取消制裁任其發展，人權團體則擔心該國境內民眾受到的人權侵害與飢荒威脅。

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塔利班 人權 阿富汗

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