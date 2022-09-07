非洲洪患頻傳 跨國舉辦高峰會

氣候變遷加劇，非洲洪患頻傳釀災！近月暴雨襲擊中西非，許多國家都傳出嚴重災情，中非國家查德更發生30年來最強烈的雨季。非洲最近面對愈來愈劇烈的天氣災害，跨國組織共同舉辦「非洲適應峰會高峰會」，盼籌資協助非洲適應全球暖化，但大多數西方國家領袖卻不願出席此次會議，引發非洲國家領袖痛批。

暴雨洪災襲擊中西非

《半島電視台》報導，在非洲中西部，許多國家在過去一個月迎來驚人的雨量，更出現嚴重的洪災狀況，如中非國家查德遭逢30年來最強烈的雨季，超過44萬人受洪水影響，急需援助。

該國首都恩加美納市長哈倫已成立緊急危機委員會，為受災民眾提供物資，但洪災導致物資運送困難，大多數受災戶仍在焦急等待救援。其中一位流離失所的民眾表示，「洪水沖毀我們的房子，現在沒地方住也沒錢，還是沒人來幫我們。」

季節性大雨導致尼日發生洪患，造成27人死亡，近60萬人成為受災戶，還有超過6千所房屋被摧毀；蘇丹也約有80萬人受到豪雨影響，25 人喪生。

西方國家迴避協助

面對愈來愈嚴峻的氣候狀況，各國也合作召開非洲適應峰會(Africa Adaptation Summit)，呼籲籌集資金以協助非洲國家適應全球暖化。然而，《外媒》報導，荷蘭總理呂特是唯一出席此次會的西方國家領袖。

對此，非洲聯盟主席薩勒憤怒道：「危在旦夕的不只是非洲的命運，還有人類的命運與地球的未來」，強調「大量排放二氧化碳排放的富裕國家，應該要出席會議。」

前聯合國祕書長潘基文補充說，整個非洲大陸的碳排放量僅佔全球的3%，「世界有道德責任要協助非洲大陸適應氣候變遷」。

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