軒嵐諾襲南韓釀10死2失蹤！其中7人在地下停車場溺斃

南韓中央災害安全對策本部7日指出，截至上午6時，超級颱風軒嵐諾已造成10人死亡、2人失蹤及3人受傷，其中慶尚北道浦項市中一處公寓的地下停車場淹水，造成7人死亡。

韓聯社報導，儘管軒嵐諾僅登陸南韓2.5小時，但卻帶來豐沛雨量，位在慶尚北道浦項市中一處公寓的地下停車場淹水，由於居民在管理人員廣播後前往移車，此時洪水灌入整座地下停車場，居民多半無法及時逃生，消防人員在經歷12個多小時的搜救下，共救出9名住戶，其中僅有2名居民生還，分別是一名39歲男子和一名52歲女子，其他7名居民被發現時則已停止呼吸心跳，到院後不幸身亡。

根據統計，此次颱風共造成1萬萬1932處私有設施及426件公共設施受損，其中住宅淹水占8328件，農作物受損總面積達3815.2公頃，以及8萬9203戶停電，目前電力恢復率為98.2%。

南韓總統尹錫悅今天表示，將盡快把遭受巨大損失的浦項地區指定為特別災難地區，南韓政府也於國務會議上決定，撥款500億韓元儲備金，用於颱風災後重建。